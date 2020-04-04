Штаб волонтеров для оказания помощи людям в период самоизоляции начал работу в Выксе

Штаб волонтеров для оказания помощи пожилым и маломобильным людям во время режима самоизоляции начал свою работу в Выксе в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на выксунскую администрацию сообщает пресс-служба облправительства.

Поручение развивать волонтерскую деятельность в регионе дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Задача номер один сейчас – остановить распространение коронавируса на территории региона, и в этой работе очень велика роль муниципалитетов, - подчеркнул Глеб Никитин.

Уже сейчас выксунские волонтеры помогают пожилым людям в покупке продуктов первой необходимости и лекарств, а также оказывают содействие в решении бытовых вопросов.

- Благодарю всех, кто проявляет неравнодушие, и призываю жителей, у которых нет особой необходимости выходить на улицу, не покидать свои дома, - обратился к горожанам глава администрации Выксы Владимир Кочетков.

Всего в Нижегородской области сейчас уже более 1800 добровольцев, активно помогающих пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья. В добровольческой деятельности участвуют «Волонтеры Победы», «Волонтеры ОНФ», «Волонтеры-медики», «Волонтеры «Единой России». Желающие присоединиться к добровольческому движению могут оставить заявку на сайте: мывместе2020.рф.