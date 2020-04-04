2020-04-04T12:16:42+03:00
Общество

«Она была обречена на голодную смерть»: Журналист «Комсомолки» вместе с альпинистами спас кошку, застрявшую на двенадцатом этаже

На крыше кошка провела больше двух суток [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Журналист «Комсомолки» вместе с альпинистами спас кошку, застрявшую на двенадцатом этаже.Журналист «Комсомолки» вместе с альпинистами спас кошку, застрявшую на двенадцатом этаже.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Когда в одном из домов на улице Лопатина начала истошно кричать кошка, поначалу никто не понял, что произошло. Озираясь по сторонам, местные жители пытались разглядеть, откуда же доносится навязчивый крик: ни на ближайших деревьях, ни на балконе беглянки не было. Наконец, на второй день пушистую красавицу увидели… на 14-м этаже. Вскоре объявилась и хозяйка потеряшки.

Парни-альпинисты всю жизнь мечтали спасти кошку. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Парни-альпинисты всю жизнь мечтали спасти кошку.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Оказалось, что домашняя кошка сбежала у пенсионерки, - рассказывает фотограф «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Роман Игнатьев. – Она повесила в доме объявление, что просит принести кошку к ней, если вдруг кто-то сумеет ее снять.

Учитывая, что в Нижнем Новгороде введен режим всеобщей самоизоляции, все жители города сейчас находятся дома. Поэтому и желающие вызволить беглянку нашлись сразу. Но не тут-то было.

Эта красавица заставила местных жителей побегать. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Эта красавица заставила местных жителей побегать.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Сначала туда забрались двое парней, но она не далась им в руки, - вспоминает Роман Игнатьев. – Потом полез я с другом – и тоже без толку. Наоборот, метнувшись от нас, она спрыгнула на козырек, откуда ее вообще было невозможно достать. По сути, она была обречена на голодную смерть.

К счастью, вызволить беднягу взялись участники Федерации альпинизма Нижегородской области.

Теперь пушистая красавица уже в безопасности. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Теперь пушистая красавица уже в безопасности.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Мы всегда мечтали спасти кошку, - признаются нижегородцы Алексей Богданов и Сергей Шурыгин. – Но все как-то не доводилось. А тут такой случай я подвернулся! Мы очень довольны, что смогли помочь этой крохе.

Сейчас пушистая красавица уже вне опасности. Едва освободившись из заточения, она отправилась гулять с другими кошками.

Журналист «Комсомолки» вместе с альпинистами спас кошку, застрявшую на двенадцатом этаже.Роман ИГНАТЬЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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