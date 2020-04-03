Умерла директор нижегородского лицея № 180 Марина Тягунова

Директор лицея № 180 в Ленинском районе Нижнего Новгорода умерла 3 апреля. Как сообщается на сайте образовательного учреждения, у Марины Тягуновой остановилось сердце.

- Педагог. Человек. Наш директор. Высочайший профессионал, добрый, порядочный человек. Она любила жизнь и любила жить. Вся ее жизнь была посвящена нашему лицею. Энергия, умение достигать намеченных целей, не пасовать перед трудностями и всегда верить в успех лицея и каждого из нас, - говорится на сайте лицея.

По словам коллег, их директор очень любила свою профессию и школьный предмет - физику. Они также отметили, что переживала за неудачи всех учащихся и искренне радовалась успеху каждого.

- Марина Глебовна была жизнерадостной, открытой для общения. С пониманием относилась к коллегам, ученикам, родителям. Светлая память о Марине Глебовне Тягуновой навсегда в нашем лицее и в сердце каждого из нас, - говорится в обращении педагогического коллектива лицея № 180.

Редакция «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Марины Тягуновой.