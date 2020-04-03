Коронавирус в Австрии, последние новости на 3 апреля 2020: рост числа заразившихся замедлился

Рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Австрии замедлился – если около трех недель назад рост за сутки составлял 35-40%, теперь ежедневный прирост уменьшился до 5-6%. По данным, опубликованным на сайте Министерства труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей Австрии, на утро пятницы, 3 апреля 2020 года, коронавирусом в стране болен 11171 человек.

Больше всего заболевших по-прежнему в Тироле – 2568 человек. Горнолыжный курорт Ишгль, расположенный в этом штате, стал настоящим рассадником коронавируса в Европе. Кстати, в отношении властей Тироля даже подан коллективный иск от нескольких сотен людей – за запоздалую реакцию на выявленные случаи заражения коронавирусом.

Смертность от коронавируса в Австрии на утро 3 апреля 2020 года составила 158 человек, причем больше всего умерших в Штирии – 35 человек и в Вене – 31 человек.

При этом в Австрии достаточно стремительно растет количество выздоровевших – их в стране уже 1749. Всего в стране проведено 92190 теста на коронавирус.