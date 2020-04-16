2020-04-16T13:58:04+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ поддержал кстовскую юношескую команду по хоккею на турнире в Сочи

Соревнования проходили с 17 по 25 марта
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Фото: ЛУКОЙЛФото: ЛУКОЙЛ
Изменить размер текста:

С 17 по 25 марта в Сочи проходили всероссийские соревнования «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Это значимое событие для всех юных хоккеистов России: тысячи молодых спортсменов бьются за звание лучших во всероссийском турнире. Хоккейная команда «Кстово» также выиграла возможность поучаствовать в этом грандиозном спортивном мероприятии.

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») оказало спонсорскую поддержку и обеспечило ХК «КСТОВО», тренерский состав фирменной экипировкой.

В схватках на льду воспитанники тренера ХК «КСТОВО» Сергея Птицына одержали 3 уверенных победы, уступив Псковскому «Торнадо» со счетом 6:3.

Дети остались очень довольны поездкой на турнир, и получили хороший опыт в играх с командами из других регионов. Юные хоккеисты достойно сражались, показывая все свое мастерство.

- Родители хоккеистов выражают благодарность руководству ООО "ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез" за оказанную помощь в пошиве полной экипировки для команды и тренеров. Кстовская команда смотрелась очень ярко и красиво, выгодно выделяясь среди других команд. Эта поездка надолго останется приятным воспоминанием у детей и их родителей, - отметила одна из родительниц, сопровождавших ХК «КСТОВО» в поездке.

Напомним, что подобные инициативы по поддержке спорта, культуры, экологии могут быть реализованы в рамках Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», который проходит на территории Нижегородской области ежегодно. 20 марта 2020 года в Нижегородской области был объявлен старт XIV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Нижегородской области. Прием заявок от некоммерческих организаций и муниципальных образований производится до 15 мая 2020 года включительно.

С Положением, условиями и иной информацией о проведении Конкурса можно ознакомиться на официальной странице ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» сайта (Раздел «Ответственность»).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На время пандемии коронавируса в гостиницах будут жить более 750 нижегородских врачей
Глеб Никитин поручил главам МСУ тщательно контролировать безопасность на предприятиях
Мэр Нижнего Новгорода сдал анализы на коронавирус
Финансовая поддержка компаниям Нижегородской области во время самоизоляции: Где и как получить
Подрядчиков для подготовки проектов реставрации 10 исторических зданий выберут в Нижнем Новгороде
Первые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в Первомайском и Шатковском районах
Житель Канавина изнасиловал 20-летнюю девушку из-за денежного долга ее друга
Еще 30 нижегородцев попались на нарушении режима самоизоляции за прошедшие сутки
Глеб Никитин: «На автопром придется огромный удар, который будет сопоставим с кризисами предыдущих лет»
Пасхальные куличи будут освящаться на нижегородских хлебозаводах
МВД увеличит количество полицейских постов на дорогах Нижегородской области
Павел Солодкий: «Сегодня, как никогда, важна консолидация бизнеса»
Более 30 тысяч человек проверили на коронавирус в Нижегородской области
65 памятников героям ВОВ будут приведены в порядок в Лысковском районе
Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 апреля 2020 года: Поддержка самозанятых и гостиницы для врачей
Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 16 апреля 2020 года составило 404 человека
Александр Смирнов: «Экстренную помощь пациентам с заболеваниями сердца мы продолжаем оказывать в полном объеме»
Объем региональных мер поддержки бизнеса увеличат в Нижегородской области
Ученые из МГУ рассказали, у кого есть иммунитет к коронавирусу
Названы предприятия, которые могут рассчитывать на господдержку в период борьбы с коронавирусом
Российским медикам хотят предоставить отсрочку по НДФЛ и выдавать «чистыми» до 80 000 рублей
Свыше миллиона российских семей обратились за выплатами на детей
Apple представила новый iPhone SE
Коронавирус предлагают включить в перечень особо опасных заболеваний в Нижегородской области