ЛУКОЙЛ поддержал кстовскую юношескую команду по хоккею на турнире в Сочи

С 17 по 25 марта в Сочи проходили всероссийские соревнования «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Это значимое событие для всех юных хоккеистов России: тысячи молодых спортсменов бьются за звание лучших во всероссийском турнире. Хоккейная команда «Кстово» также выиграла возможность поучаствовать в этом грандиозном спортивном мероприятии.

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») оказало спонсорскую поддержку и обеспечило ХК «КСТОВО», тренерский состав фирменной экипировкой.

В схватках на льду воспитанники тренера ХК «КСТОВО» Сергея Птицына одержали 3 уверенных победы, уступив Псковскому «Торнадо» со счетом 6:3.

Дети остались очень довольны поездкой на турнир, и получили хороший опыт в играх с командами из других регионов. Юные хоккеисты достойно сражались, показывая все свое мастерство.

- Родители хоккеистов выражают благодарность руководству ООО "ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез" за оказанную помощь в пошиве полной экипировки для команды и тренеров. Кстовская команда смотрелась очень ярко и красиво, выгодно выделяясь среди других команд. Эта поездка надолго останется приятным воспоминанием у детей и их родителей, - отметила одна из родительниц, сопровождавших ХК «КСТОВО» в поездке.

Напомним, что подобные инициативы по поддержке спорта, культуры, экологии могут быть реализованы в рамках Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», который проходит на территории Нижегородской области ежегодно. 20 марта 2020 года в Нижегородской области был объявлен старт XIV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Нижегородской области. Прием заявок от некоммерческих организаций и муниципальных образований производится до 15 мая 2020 года включительно.

С Положением, условиями и иной информацией о проведении Конкурса можно ознакомиться на официальной странице ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» сайта (Раздел «Ответственность»).