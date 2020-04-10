СК обнаружил золотые украшения на месте рухнувшего дома в Вачском районе
Следственный комитет продолжает расследование уголовных дел по факту обрушения дома в Вачского районе. В настоящий момент правоохранители осматривают место происшествия и ищут предметы, принадлежащие жильцам и имеющие отношение к следствию.
Накануне под завалами были обнаружены ювелирные украшения.
- Лицам, опознавших на фотографиях свои вещи, можно связаться со следователем СК по телефону 8 9200695688 для решения вопроса о получении принадлежащего им имущества, - говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.
Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области
Напомним, ЧП произошло в ночь с 7 на 8 апреля 2020 года – в селе Филинское обрушилась часть двухэтажного жилого дома. В здании произошел хлопок газо-воздушной смеси. По предварительным данным, это был газовый баллон.
Прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили тело первого погибшего – им оказался 23-летний местный житель. Еще шестерых доставили в больницу с травмами. К сожалению, врачам не удалось спасти одного из них – 26-летний молодой человек скончался утром 8 апреля. Таким образом, число жертв выросло до двух.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РФ. В тот же день губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать помощь семьям погибшим и пострадавшим. На данный момент правительство решает вопрос с дальнейшим проживанием людей, которые лишились квартир.
- Кому необходимо, для проживания предоставляется маневренный фонд, остальные размещаются в другом жилье и у родственников. Дом, по мнению специалистов, не подлежит восстановлению, - подчеркнул губернатор.
Жилой дом рухнул после взрыва газа в Вачском районе.Видео: ГУ МЧС по Нижегородской области
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ИСТОЧНИК KP.RU