2020-04-10T14:01:59+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса с начислением на остаток на счете

В акции могут принять участие новые клиенты, которые в период действия акции открыли свой первый расчетный счет в Банке УРАЛСИБ
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Фото: УРАЛСИБФото: УРАЛСИБ
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Начисление процентов на фактический остаток на счете в Банке УРАЛСИБ» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся частной практикой.

В акции могут принять участие новые клиенты, которые в период действия акции открыли свой первый расчетный счет в Банке УРАЛСИБ.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо обратиться в любой офис Банка УРАЛСИБ, предоставив полный пакет документов для открытия расчетного счета.

Проценты на ежедневный остаток по счету начисляются в течение 3-х месяцев с даты открытия счета, при обслуживании в рамках пакетов услуг «Бизнес-старт», «Кассовый», «Платежный» и «Кассовый Прайм» с авансовой схемой оплаты за 3, 6 или 12 месяцев.

Согласно условиям акции, проценты начисляются, исходя из фактического ежедневного остатка на счете, выплата процентов производится ежемесячно:

- от 300 001 рублей до 1 000 000 рублей - 2% годовых;

- от 1 000 001 рубля до 3 000 000 рублей - 3% годовых;

- от 3 000 001 рубля - 4,5% годовых.

Акция продлится до 30 июня 2020 года включительно.

Получить подробную информацию об условиях акции, а также ознакомиться со всеми продуктами и услугами для физических лиц и предпринимателей можно по телефону горячей линии ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 8 (800)-700-77-16 и на сайте Банка.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Андрей Харин ответил на вопросы нижегородцев об экологии
Призывник из Тоншаевского района предстанет перед судом за уклонение от службы
Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижнем Новгороде в выходные
Михаил Маковей: «Решения по поддержке бизнеса правительство региона принимает очень оперативно»
Похожий на гранату предмет обнаружили коммунальные работники в Канавине
Семь домов в центре Нижнего Новгорода включены в реестр ОКН
10 сельских домов культуры отремонтируют в Нижегородской области в этом году
Владимир Лузянин: «Неотчуждаемость территории России – важнейшая поправка в обновленной Конституции»
Почти пять тысяч нижегородских школьников получили бесплатные продуктовые наборы
Новый светофор заработал на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде
Нижегородские аграрии вернут в сельхозоборот более 20 тысяч гектаров залежных земель
Более 110 нижегородцев обратились к врачам из-за присасывания клещей
Прокуратура Московского района потребовала привести в порядок фасады домов с мемориальными досками героям ВОВ
Нижегородские дорожники готовы к ремонтной кампании
Пенсионер из Канавина в ходе ссоры попытался убить троих соседей по коммуналке
Ограду и четыре входные группы восстановят в парке «Швейцария»
Нижегородцы выиграли гранты Миннауки РФ в размере 270 млн рублей
В Нижегородской области построят и реконструируют 16 животноводческих комплексов
«На коронавирус никто не проверял»: как работает блокатор вирус Дмитрия Пескова
Александр Суханов: «Поправка в Конституции о роли МСУ поможет на местах решать проблемы, которые копились десятилетиями»
Стас Михайлов заявил о готовности стать донором плазмы, если это поможет больным коронавирусом
Игорь Николаев выложил фото из спецбольницы в Коммунарке
За сутки в России зафиксировано почти 1500 новых случаев заражения коронавирусом
Более 2,3 тысячи нижегородских предприятий получили разрешения на работу во время самоизоляции