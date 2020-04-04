2020-04-03T19:48:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 4 апреля 2020 года составило 25 человек

За сутки в Нижнем Новгороде не выявлено ни одного нового случая заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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2 апреля стало известно о 13 новых случаях заражения в Нижегородской области.2 апреля стало известно о 13 новых случаях заражения в Нижегородской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде составило 25 человек на 4 апреля 2020 года. За минувшие сутки в областном центре не выявлено ни одного нового случая заболевания.

«Комсомолка» рассказывала, что 2 апреля стало известно о 13 новых случаях заражения в Нижегородской области. Однако, по словам губернатора Глеба Никитина, новые подтвержденные случаи - не результат одного дня. Процесс верификации продолжительный.

- Мы получили подтвержденный диагноз людей, которые уже проходят лечение. После полученных предварительных положительных результатов на лабораторных базах региона пациентов сразу госпитализируют в специализированные стационары для лечения от COVID-19, - пояснил чиновник.

Сообщалось, что четыре из 25 пациентов уже выздоровели и покинули инфекционную больницу.

Добавим также, что один из заболевших сначала поступил в Борскую районную больницу с пневмонией. А когда пришли результаты исследований, выяснилось, что у пациента коронавирусная инфекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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