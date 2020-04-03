«Его искали с декабря»: Стали известны подробности жестокого убийства из-за 80-миллионного долга

Накануне на всю Нижегородскую область прогремела новость о жестоком убийстве 42-летнего мужчины. Его поиски в Нижнем Новгороде велись с декабря 2019 года.

- Уголовное дело по статье «Убийство» было возбуждено еще в декабре 2019 года, когда с заявлением об исчезновении ее сына к сотрудникам правоохранительных органов обратилась мать пропавшего 42-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области. – В ходе расследования было установлено, что пропавший мужчина стал жертвой преступления, к совершению которого были причастны четверо мужчин в возрасте 25-27 лет.

По подозрению в убийстве задержаны четверо мужчин.Фото: СУ СКР по Нижегородской области

По версии следствия, убийство было совершено 29 ноября в помещении на улице Блохина в Нижегородском районе. Из-за финансовых разногласий между убитым и преступниками возникла ссора. По предварительным данным, мужчина задолжал злоумышленникам 80 миллионов рублей. В результате ссоры преступники задушили его, а тело в сумке отвезли в дзержинскую лесополосу и закопали.

- В феврале-марте 2020 года все четверо подозреваемых были задержаны на территории Нижегородской области, - говорится в сообщении регионального СУ СКР. – Сейчас им всем предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. В настоящее время свою вину в этом преступлении признал только один из обвиняемых. Тело погибшего было обнаружено при проведении следственных действий. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.

42-летний мужчина ушел из дома еще в конце ноября 2019 года.Фото: СОЦСЕТИ

Между тем, в социальных сетях уже появилась информация о том, что речь идет о 42-летнем Сергее Голдобине, поиски которого волонтеры начали еще в декабре 2019 года.

- 42-летний Сергей Голдобин пропал без вести еще в конце ноября, - сообщается в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Как выяснилось позже, мужчина пошел на встречу со своими знакомыми, встреча проходила в помещении на улице академика Блохиной.

Напомним, поиски 42-летнего Сергея Голдобина продолжались с декабря 2019 года, когда его поиски начали волонтеры.

- Мужчина ушел из дома на улице Ошарской около 16:00 29 ноября, - сообщалось на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН». – При себе мужчина имел телефон.