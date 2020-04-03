Контроль за соблюдением самоизоляции в Нижнем Новгороде: кто и как будет проводить

Всеобщий режим самоизоляции из-за угрозы коронавируса введен Нижнем Новгороде с 30 марта. Это значит, что жителям следует находиться дома, покидать который можно только вынужденно, по уважительной причине. Это может быть поход в магазин или аптеку, выгул домашнего питомца, вынос мусора, получение экстренной медицинской помощи или поездка на работу.

Пока известно, что контролировать передвижение жителей региона будет полиция. По информации ГУ МВД по Нижегородской области, сейчас количество пеших полицейских увеличено в два раза. Это объясняют необходимостью охвата большего числа граждан профилактическими мерами.

Пока полицейские ведут объезд населенных пунктов на служебных автомобилях, оповещая нижегородцев о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Между тем контроль подобными мерами не ограничится. Полиция сможет проверять обоснованность перемещений граждан, и нужно быть готовым к тому, что вас попросят подтвердить свое право находиться на улице.

Одним из способов сделать это станет новый портал «Карта жителя Нижегородской области» - nn-card.ru.

Портал «Карта жителя Нижегородской области» поможет избежать долгих объяснений с полицейскимиФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Как пояснил глава региона Глеб Никитин, портал является еще одним удобным инструментом, позволяющим обосновать свое нахождение вне жилого помещения полицейскому, который вас остановил.

- Необходимость своего нахождения на улице человек может обосновать, предъявив собаку или мусорное ведро. Но сотрудник может попросить доказательство того, что вы находитесь рядом с домом, например, предъявить паспорт. При этом портал является одним из самых гарантированных вариантов, - отметил Глеб Никитин.

Он также объяснил, что регистрация на портале, указание причины выхода из дома и получение соответствующего разрешения от системы позволит избежать необходимости долгих объяснений.

- Когда система дает разрешение на выход, вы получите подтверждение с QR -кодом. Если вас остановит сотрудник полиции, предъявите ему этот код прямо на экране. Он за несколько секунд считает его с помощью смартфона, - пояснил губернатор.

Пока этот функционал доступен только на портале, но вскоре появится новое приложение, которое смогут скачать все желающие.

При отсутствии смартфона, планшета или компьютера можно позвонить на номер 112. Предварительно нужно подготовить бумагу и ручку, ответить на вопросы волонтера, который пришлет вам смс кодом доступа. Код нужно продиктовать волонтеру, который назовет номер вашей заявки. Именно по этому номеру полиция сможет проверить обоснованность вашего перемещения.

Тем, у кого есть только стационарный телефон, тоже нужно звонить на номер 112. В этом случае, можно запросить помощь волонтера для выхода из дома в его сопровождении.

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