Отсрочка по налогам из-за коронавируса в Нижнем Новгороде 2020: какие предприятия получат и на какой период

Полторы недели назад глава государства, обращаясь к россиянам из-за ситуации с коронавирусом в стране, заявил о дополнительных мерах поддержки среднего бизнеса в условиях угрозы распространения коронавируса.

В числе мер господдержки - отсрочка платежей по всем налогам, за исключением НДС, для компаний малого и среднего бизнеса на ближайшие шесть месяцев, и по страховым взносам в социальные фонды - для микропредприятий. А также послабления в сфере законодательства «О банкротстве», в том числе мораторий сроком на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве и о взыскании долгов со штрафами в отношении предприятий.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал, что региональное правительство окажет нижегородских предприятиям беспрецедентные меры поддержки.

- Правительство Нижегородской области по моему поручению разработало план поддержки реального сектора экономики, - заявил глава региона.

По словам чиновника, одно из направлений этого плана - отсрочка уплаты налогов и страховых взносов, о которых говорил президент.

- Сейчас отрабатываем с ФНС, ФСС порядок предоставления этих мер поддержки, - добавил Глеб Никитин.

КОНКРЕТНО

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