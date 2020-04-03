2020-04-03T12:59:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Отсрочка по налогам из-за коронавируса в Нижнем Новгороде 2020: какие предприятия получат и на какой период

Рассказываем, какие меры поддержки среднего бизнеса введены в условиях угрозы распространения коронавируса
Анна МИГАЛОВА
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Правительство Нижегородской области разработало план поддержки реального сектора экономики.Правительство Нижегородской области разработало план поддержки реального сектора экономики.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Полторы недели назад глава государства, обращаясь к россиянам из-за ситуации с коронавирусом в стране, заявил о дополнительных мерах поддержки среднего бизнеса в условиях угрозы распространения коронавируса.

В числе мер господдержки - отсрочка платежей по всем налогам, за исключением НДС, для компаний малого и среднего бизнеса на ближайшие шесть месяцев, и по страховым взносам в социальные фонды - для микропредприятий. А также послабления в сфере законодательства «О банкротстве», в том числе мораторий сроком на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве и о взыскании долгов со штрафами в отношении предприятий.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал, что региональное правительство окажет нижегородских предприятиям беспрецедентные меры поддержки.

- Правительство Нижегородской области по моему поручению разработало план поддержки реального сектора экономики, - заявил глава региона.

По словам чиновника, одно из направлений этого плана - отсрочка уплаты налогов и страховых взносов, о которых говорил президент.

- Сейчас отрабатываем с ФНС, ФСС порядок предоставления этих мер поддержки, - добавил Глеб Никитин.

КОНКРЕТНО

Вся важная для предпринимателей информация будет публиковаться на портале мойбизнес52.рф. О проблемах, связанных с коронавирусом, бизнесмены могут сообщать также на портале мойбизнес52.рф, нажав на кнопку «Обращение, связанное с коронавирусом». Жалобы принимаются и по телефону горячей линии «Мой бизнес» 8-800-301-29-94.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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