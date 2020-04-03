2020-04-03T11:45:54+03:00
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«День рождения в самоизоляции»: Волонтеры доставили пенсионерке продукты в деревню Петухово и поздравили с юбилеем

В населенном пункте отсутствуют аптека и магазин
Елена КАРАЛ
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«День рождения в самоизоляции»: Волонтеры доставили пенсионерке продукты в деревню Петухово и поздравили с юбилеем. ФОТО: ОНФ Нижегородской области«День рождения в самоизоляции»: Волонтеры доставили пенсионерке продукты в деревню Петухово и поздравили с юбилеем. ФОТО: ОНФ Нижегородской области
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Продукты и торт в честь 70-летнего юбилея привезли волонтеры ОНФ жительнице села Петухово городского округа Бор Нижегородской области. У Тамары Клачевой закончилась провизия, а магазин и аптека в деревне отсутствуют. Пенсионерка вынуждена была обратиться к добровольцам за помощью.

- Мы узнали, что 1 апреля у Тамары Геннадьевны не обычный день, а юбилей, и нам захотелось ее поздравить. Не очень весело встречать день рождения в самоизоляции. Хотели, чтобы наше поздравление подняло имениннице настроение, – рассказал активист нижегородской молодежной организации ОНФ Александр Черемушкин.

Вместе с необходимыми продуктами Тамаре Геннадьевне вручили торт.

День рождения в самоизоляции : Волонтеры доставили пенсионерке продукты в деревню Петухово и поздравили с юбилеем.Видео: ОНФ Нижегородской области

Благодарная пенсионерка отметила, что без помощи добровольцев ей было бы сложно решить свою проблему.

- Мы, пенсионеры, находимся в группе риска, поэтому выходить в общественные места страшно, хорошо, что о нас не забывают. Спасибо большое волонтерам за заботу и праздник, – выразила благодарность Тамара Клачева.

Это уже не первая поездка волонтеров в деревню Петухово. На прошлой неделе ребята уже привозили сюда медикаменты для пожилых Зои Ивановой и ее супруга, который недавно перенес операцию на сердце.

Добровольцы также доставили в этот день продукты, льготные лекарства, забрали результаты анализов из поликлиник для других пенсионеров, живущих в Нижнем Новгороде и Кстове.

Напомним, чтобы получить льготные медикаменты, нужно позвонить в регистратуру поликлиники и сообщить об этом. Забрать их из медучреждения смогут не только родственники или знакомые, но и волонтеры. Заявлять о необходимой помощи можно на сайте ОНФ или на «горячую линию»: 8 (800) 200-34-11.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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