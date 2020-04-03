Коронавирус в Германии, последние новости на 3 апреля 2020: число заболевших достигло почти 80 тысяч человек

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Германии остается одним из самых больших в Европе – при этом показатель смертности там один из самых низких. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Института Роберта Коха в пятницу, 3 апреля 2020 года.

На данный момент число заболевших коронавирусом в Германии составляет 79696 человек, причем больше всего их в Баварии – 20237 человек. За последние сутки диагноз был впервые поставлен 6174 пациентам. Количество умерших достигло 1017 человек. Низкая смертность объясняется тем, что Германия сделала ставку на раннюю диагностику – еженедельно там проводятся сотни тысяч тестов на коронавирус, причем даже для тех, у кого нет никаких симптомов и кто не входит в группу риска.

При этом в Германии нет настолько жестких ограничений, как во Франции или Италии. Горожанам разрешается даже гулять в парках – правда, только парами или с членами одной семьи. Впрочем, менталитет немцев тоже играет здесь свою роль – в отличие от тех же итальянцев им не нужно напоминать об опасности прикосновений и объятий во время эпидемии. Однако власти ФРГ призывают граждан продолжать соблюдать режим самоизоляции, не собираться компаниями и везде соблюдать социальную дистанцию.