Из мельницы – в элитный дом: Что станет с «Домом Башкирова» на улице Черниговской в Нижнем Новгороде

Проект. Фото: Пресс-служба девелопера GloraX.

Разрешение на реконструкцию «Дома Башкирова» в рамках редевелопмента улицы Черниговской выдали в Нижнем Новгороде. Сейчас проект перестройки главного корпуса мельницы Башкировых уже имеет положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает пресс-служба девелопера GloraX.

– Реконструкция объекта культурного наследия – это ответственная задача, сопряженная с высокими финансовыми рисками, поскольку в процессе работ зачастую возникают новые вводные, которые требуют дополнительной проработки. Тем не менее, у нас есть все ресурсы, необходимый опыт и компетенции, чтобы реализовать проект на самом высоком уровне, – сказал и.о. вице-президента блока управление проектами GloraX Алексей Пятненков.

Здание мельницы является образцом промышленной архитектуры рубежа XIX - XX веков и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Её главный корпус – шестиэтажное здание из темно-красного кирпича – и сейчас очень интересен по архитектурным, конструктивным и технологическим особенностям.

После реставрации здание превратится в современный клубный дом с оригинальными кирпичными фасадами и панорамными окнами. Будет проведен полный реинжиниринг здания, который будет соответствовать всем нормам, в том числе противопожарным.

Доминантой архитектурного облика объекта станут большие лофтовые витражи высотой более 8 метров, расположенные на уровне первого этажа и гармонично сочетающиеся с кирпичными фасадами здания.

После реставрации здание превратится в современный клубный дом. Фото: Пресс-служба девелопера GloraX.

Сейчас «Дом Башкирова», расположенный на набережной реки Оки, находится в ветхом состоянии. Специалистам предстоит укрепить фундамент и провести его гидроизоляцию. Фасад, проемы и весь архитектурный декор будут восстановлены в историческом стиле.

В целом концепция развития территории предполагает максимально бережное отношение к исторически ценной среде – все объекты культурного наследия будут отреставрированы и получат новое назначение. Так, в «Доме Башкирова» будут созданы 57 квартир с панорамными видами на город и реку. Все квартиру будут абсолютно разные, здесь даже можно будет приобрести жилье с террасой или выбрать для себя пентхаус. Квартиры будут роскошные и с высокими потолками. Минимальная площадь квартир составит 39 квадратных метров, а максимальная – 103 квадрата.

Двор у дома. Фото: Пресс-служба девелопера GloraX.

На первом этаже будущего жилого дома разместится ресторан, клуб резидентов, переговорные и другие общественные помещения. Территорию возле дома тоже благоустроят. Погулять жители смогут в саду, в котором будут многоярусные посадки, обеспечивающие объем композиции и всесезонную декоративность.

– Озеленение реализуем с использованием идей известного голландского ландшафтного дизайнера Пита Удольфа, – объяснил девелопер.

Для малышей будет установлена игровая площадка, а для взрослых перголы с зонами отдыха.

Напомним, что старт проекту редевелопмента улицы Черниговской был дан в Нижнем Новгороде 25 июля. Торжественная церемония, приуроченная к получению разрешения на строительство и старту работ, проходила на месте будущего строительства.

Сейчас на улице Черниговской много обшарпанных зданий, ветхих домов и пустынных улочек, однако скоро это историческое пространство должно преобразиться. Компания GloraX инвестирует 30 миллиардов рублей, чтобы на месте забытой и пустующей улицы Черниговской появился знаковый квартал.