Все на пляж! Жара вернется в Нижний Новгород 23 сентября

Прогноз погоды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году осень радует нижегородцев тёплой и солнечной погодой. Так, на предпоследних выходных сентября в Нижний Новгород вернётся настоящая жара. Синоптики обещают, что воздух прогреется до +26 градусов.

В пятницу, 22 сентября, весь день прогнозируются хорошая и солнечная погода. Столбики термометров днём покажут от +22 до +24 градусов, вечером на улице будет от +17 до +21 градуса. Скорость преимущественно юго-западного ветра не превысит 2,5 метра в секунду.

В субботу утром воздух прогреется от +12 до +24 градусов, а после обеда станет ещё теплее, термометры покажут все +26 градусов. Никаких осадков не прогнозируется, небо будет ясное. Влажность воздуха составит 37-59%, а атмосферное давление – 761-762 миллиметра ртутного столба. Скорость южного ветра достигнет 3,2 метра в секунду.

В воскресенье, 24 сентября, обойдется без осадков. Днём столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов. Вечером станет слегка прохладнее, температура будет колебаться от +17 до +21 градуса. Погода будет стоять ясная и солнечная. Скорость южного ветра будет 3-4 метра в секунду.

Напомним, что, согласно долгосрочным прогнозам, температура воздуха осенью будет выше средних многолетних значений. Правда, не намного.

– На мой взгляд, наступивший осенний период, в целом, ожидается теплее положенной нормы на несколько градусов, – рассказал «КП – Нижний Новгород» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. – Так, сентябрь будет на 2 градуса теплее нормы со значительным дефицитом осадков, то есть ожидается большое количество солнечных дней.

Подробный прогноз погоды на осень читайте в нашем материале.