Потепление до +20 градусов придёт в Нижний Новгород в выходные

Прогноз погоды на выходные. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В выходные дни 9 и 10 сентября в Нижнем Новгороде начнется потепление. По прогнозам синоптиков, температура воздуха прогреется до +20 градусов.

В пятницу, 8 сентября, весь день прогнозируются ливни, которые затихнут только ближе к ночи. Столбики термометров днём покажут всего +11 градусов, но ощущаться они будут как всего лишь +9 градусов. Скорость преимущественно северного ветра не превысит 2 метров в секунду.

В субботу в первой половине дня местами могут идти небольшие дожди, но уже после обеда будет сухо. Воздух прогреется от +8 градусов до +18 градусов. Влажность воздуха составит 79-91%, а атмосферное давление – 755-757 миллиметров ртутного столба. Скорость северного ветра достигнет 3-4 метров в секунду.

В воскресенье, 10 сентября, обойдется без осадков. С утра столбики термометров покажут от +11 градусов до +18 градусов. Днём разогреет до +20 градусов. Погода будет стоять облачная с прояснениями.

Напомним, что два бабьих лета ждет жителей Нижегородской области осенью 2023 года. В начале сентября в регионе стояло молодое бабье лето: температура приближалась к 25 градусам тепла, было солнечно и сухо.

Начиная со следующего понедельника инициативу перехватит антициклон скандинавского происхождения. И центральную Россию, и, в частности, Нижегородскую область ждет классическое бабье лето с солнечной, сухой и комфортной погодой.

– Ночами воздух будет остывать до +5, +6 …+10 +11 градусов, а днем столбики термометров будут стремиться на штурм 20 градусной отметки, – рассказал Евгений Тишковец.

Синоптик также дал прогноз на всю осень для Нижегородской области.