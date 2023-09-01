Более 426 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Нижегородскую область

Вакцина распределена и по медицинским организациям Нижнего Новгорода и других муниципалитетов региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Новгороде и области началась прививочная кампания против гриппа. В больницы и поликлиники региона привезли более 426 тысяч доз вакцины. Препарат подходит для иммунизации взрослого населения. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

– Иммунизация будет проводиться вакцинами, в состав которых в соответствии с рекомендациями ВОЗ включены компоненты, формирующие иммунный ответ против тех вирусов гриппа, циркуляция которых предполагается в начавшемся эпидемическом сезоне 2023-2024 годах, – объяснили в ведомстве.

Для взрослых доступна вакцина – "Совигрипп", для беременных женщин и детей в ближайшее время привезут вакцину – "Ультрикс " (четырехвалентная).

Сделать прививку нижегородцы могут в поликлиниках по месту жительства. В день вакцинации нужно пройти медосмотр и померить температуру.

Прививать детей и подростков в школах и в детских садах будут только с согласия родителей. Малышей от шести месяцев е смогут иммунизировать в детской поликлинике.

Для работников предприятий возможен выезд прививочной бригады, а для маломобильных граждан вакцинацию проведут на дому – для этого нужно вызвать медработника.