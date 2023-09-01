Низкий спрос на новостройки и дефицит жилья: Что происходит на рынке недвижимости Нижнего Новгорода осенью 2023

В 2023 году новостройки были дороже недвижимости на вторичном рынке на 15-20%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для тех, кто подумывал купить квартиру в Нижнем Новгороде, вновь настали тяжёлые времена. Во-первых, Центральный Банк повысил ключевую ставку. Во-вторых, неминуемо должна подняться и стоимость ипотеки. Ситуация на рынке жилья оказалась сложной, а цены на квартиры неминуемо поползли вверх. Как рассказала «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» вице-президент Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов Елена Соловьева, все эти факторы привели к возникновению ажиотажа.

Все спешат получить одобрение по старой ставке

– Разговаривая с разными банками и ипотечными отделами, мы видим, что они завалены заявками. Все начинают спешить, чтобы получить одобрение по старой ставке. И этот ажиотаж естественным образом выплескивается на рынок недвижимости, ведь люди не просто деньги хотят получить, а купить на них квартиру, – объяснила собеседница.

Нынешний ажиотаж совпал и с естественным спросом к 1 сентября, который возникает по той причине, что родители решают переехать ближе к школе, куда пойдут их дети. Также семьи, живущие в области, стараются приобрести квартиру в городе для своего ребёнка-студента.

– Высокий сезонный спрос касается не только арендного рынка, но и рынка жилья тоже. Благодаря ажиотажу возникает дефицит, – рассказывает эксперт. – Многие люди ещё не вернулись с отпусков, чтобы начать выставлять свои квартиры на продажу. Другие просто выжидают, понимая, что эти ставки, как и раньше, могут поднять стоимость. Продавцы пока не спешат.

Ситуация на рынке жилья оказалась сложной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новостройки были дороже недвижимости на вторичном рынке на 15-20%

По словам Елены Соловьевой, экономическая ситуация в Нижнем Новгороде такая, что сейчас рынок недвижимости упёрся в потолок возможностей и покупательских способностей. А всё потому, что ставки на ипотеку на вторичное жилье достигли 13,5 и 13,8%, а это астрономические и нереальные цифры для большинства нижегородцев, которые будут вынуждены вносить ежемесячный платёж.

– Всё-таки у нас рынок разный. Есть стандартное жилье, есть бизнес-класс, есть комфорт жилье – всё оно довольно серьёзно отличается в цене, поэтому сложно ориентировать людей. В любом случае цена за квадратный метр уже перевалила за 100 тысяч рублей, – рассказала эксперт.

К октябрю ажиотаж на рынке недвижимости должен успокоиться. В принципе возникнет ситуация, когда ипотеку уже невозможно будет получить по старым ставкам, а на новых условиях её брать просто не получится.

– Спрос на новостройки упал, потому что по нынешней цене люди не готовы брать квартиры. В этом году новостройки были дороже недвижимости на вторичном рынке на 15-20%, – поделилась Елена Соловьева. – Ипотека на вторичку выходила намного дешевле.

И всё же не стоит забывать, что в стране продолжают действовать государственные программы льготного кредитования для семей с детьми. Для них ставка по-прежнему осталась в пределах 5-7%, а значит и рынок недвижимости более привлекателен. А вот всем остальным придётся привыкать.

Наиболее остро в Нижнем Новгороде стоит проблема с нехваткой ЖК. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нового жилья не хватает во всех районах Нижнего Новгорода

Кроме того, наиболее остро в Нижнем Новгороде стоит проблема с нехваткой ЖК, их не хватает во всех районах. В городе отмечается дефицит строительства нового жилья.

– Мы прилично выглядим в статистике по стране, но эти цифры, которые мы показываем, набираются со всей Нижегородской области и, в основном, за счет индивидуального жилищного строительства, – говорит риелтор. – И не столько за счет строительства, сколько за счёт того, что люди стали регистрировать свои дома, чтобы хотя бы подвести к ним газ. В городе мы строим мало и дефицит есть.

Однако эксперт надеется, что в ближайшем будущем ситуация изменится, ведь у местной власти есть определенные планы на развитие недвижимости.

– Нужно увеличивать количество домов и тогда у нас возникнет приличная конкурентная среда, а цены станут нормальными, – подытожила Елена Соловьева. – Если верить статистике, то у нас порядка 60% жителей готовы улучшать свои жилищные условия и заниматься вопросами с недвижимостью. Дело только в цене и возможностях,

Риелтор советует, открыть депозит на те деньги, которые нижегородцы планировали внести как первоначальный взнос на ипотеку. Ведь сейчас они поднимаются в цене и составляют не 7-8%, а все 12%.