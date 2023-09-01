Праздник в честь начала нового учебного года в корпусе «Школы 800» на Автозаводе. ФОТО: Александр Воложанин.

Наступило 1 сентября, и более 140 тысяч учеников, из которых 16 тысяч – первоклассники, отправились на торжественные линейки в школы Нижнего Новгорода. Костюмчик с иголочки и букет для учителя — базовый набор в этот день. На первый урок малышей пришли проводить и самые близкие: мамы и папы, бабушки и дедушки. «Комсомолка» публикует фоторепортаж со Дня знаний.

Ребята идут в школу. ФОТО: Александр Воложанин.

В первый день осени небесная канцелярия оказалась благосклонна. Погода позволила провести торжественные линейки на открытом воздухе. Примерно в девять утра, когда в школах уже собрались школьники и их родители, термометры показывали +18…+19 градусов. На небе не было и облачка, ярко сияло солнце.

Девочки сделали прически с бантами. ФОТО: Александр Воложанин.

Счастливые школьники. ФОТО: Александр Воложанин.

В школу девочки пришли в красивых сарафанах и с белоснежными бантами, мальчики в костюмах и с бабочками. Вместе они дарили цветы своим первым учителям, получали учебники и обменивались историями о том, как провели лето.

Цветы для учителя. ФОТО: Александр Воложанин.

Ученики пришли нарядными. ФОТО: Александр Воложанин.

В каждой школе к 1 сентября тщательно подготовились. Так, праздник в честь начала нового учебного года в корпусе «Школы 800» на Автозаводе прошёл в стиле «Алисы в стране чудес». Линейка началась с приветственной речи и поднятия флага России на территории школы. Затем в гости к ребятам заглянула Червонная королева, а учителя исполнили танцевальный флешмоб. Также был дан первый школьный звонок.

На школьную линейку заглянула Червонная королева. ФОТО: Александр Воложанин.

Учителя провели флешмоб. ФОТО: Александр Воложанин.

Впереди учеников ожидают новые предметы, уроки, домашние задания и контрольные, но начинать новый этап жизни лучше с позитивной ноты. Добавить ярких эмоций и сделать день запоминающимся помогут городские мероприятия. Да и погода располагает, поэтому «Комсомолка» собрала подборку мест, куда можно сходить и отметить начало нового учебного года. Подробнее об этом читайте в нашем материале.