Пасмурную погоду и до 18 градусов тепла ожидают в Нижнем Новгороде на выходных

Прогноз погоды на выходные. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Подходит к завершению лето, жаркие дни, похоже, остались позади. В ближайшее время в Нижнем Новгороде ожидается умеренное тепло и пасмурная погода, но, к счастью, без осадков.

В пятницу, 25 августа, будет стоять облачная с прояснениями погода. Столбики термометров днём покажут всего +17 градусов, никаких осадков не ожидается. Ветер в этот день сменит два направления, его скорость не превысит 3 метра в секунду.

В субботу обойдется без осадков, а воздух прогреется от +10 градусов до +18 градусов. В первой половине дня погода будет облачная с прояснениями, а уже ближе к вечеру небо полностью затянут хмурые облака. Влажность воздуха составит 50-91%, а атмосферное давление – 752-754 миллиметра ртутного столба. Преимущественно западный ветер будет тихий, его скорость не превысит 4 метра в секунду.

В воскресенье, 27 августа, жары и солнца тоже можно не ждать. С утра столбики термометров покажут от +11 градусов до +15 градусов. Днём разогреет до +17 градусов. День обещает быть пасмурным, а скорость северо-западного ветра достигнет 4,4 метра в секунду. Дождь не прогнозируется.