Работа общественного транспорта продлена в Нижнем Новгороде в День города

После окончания праздничной программы нижегородцы спокойно смогут уехать домой во все районы города. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Часы работы общественного транспорта продлят в Нижнем Новгороде в связи с празднованием его 802-летия. Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, автобусы, троллейбусы, трамваи и метрополитен будут работать до 01:00 20 августа. После окончания праздничной программы нижегородцы спокойно смогут уехать домой во все районы города.

Метро

Движение поездов в подземке с 22:00 19 августа до 01:00 20 августа будет организовано с интервалами в 5 минут. Работа метрополитена возобновится в обычном режиме с 05:15 того же дня.

Трамваи

Продлена работа следующих трамваев: №2, №3, №8, №21 и №417.

Троллейбусы

До часа ночи будут работать следующие троллейбусы: №5, №9, №11, №12, № 13, №15, №17 и №31.

Автобусы

Продлена работа следующих маршрутов: №1, №2, №3, №8, №9, №10, №11, №12, №16, №19, №20, №26, №30, №37, №39, №40, №41, №43, №51, №54, №56, №57, №58, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №68, №69, №71, №72, №77, №90, №92, №95.

Транспорт будет ожидать пассажиров на следующих остановках:

Автозаводский район: остановки «Главная проходная» на проспекте Ленина и станция метро «Кировская».

Канавинский район: остановки «Стрелка» на Советской улице, остановка «Станция метро «Стрелка» на улице Карла Маркса, станция метро «Стрелка».

Ленинский район: остановка «Заречный бульвар» на проспекте Ленина, остановка «Станция метро «Заречная» на проспекте Ленина, остановки «Заречный бульвар» на улице Профинтерна, станция метро «Заречная».

Московский район: остановки «Сормовский парк культуры» на улице Ярошенко.

Нижегородский район: остановка «Кинотеатр «Рекорд» на улице Алексеевской, остановка «Октябрьская площадь» на Октябрьской улице, остановка «Чёрный пруд» на Ошарской улице, остановка «Водная академия» на улице Минина, остановка «Площадь Горького» возле Дома связи, остановка «Площадь Горького» возле Сбербанка, остановка «Речной вокзал» на Нижне-Волжской набережной, остановка «Станция метро «Горьковская» на улице Горького, станция метро «Горьковская».

Приокский район: остановки «Медицинский институт» на проспекте Гагарина.

Советский район: остановки «Советская площадь» на улице Ванеева, остановка «Улица Бекетова» на улице Бекетова, остановки «Улица Бориса Корнилова» на улице Адмирала Васюнина.

Сормовский район: остановки «Центр Сормова» на улице Коминтерна.

Более подробно о расписании маршрутов в День Города читайте в материале «Комсомолки».