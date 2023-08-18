С матюками и кулаками: свирепая драка пассажиров автолайна в Нижнем Новгороде попала на видео

По предварительным данным, инцидент произошел на Союзном проспекте 17 августа. Фото: «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

Свирепая драка напугала пассажиров межрегионального автолайна в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, инцидент произошел на Союзном проспекте 17 августа. Сначала прямо на глазах пассажиров развернулся конфликт между двумя пьяными и двумя трезвыми мужчинами, который вскоре перерос в полноценную потасовку. В салоне маршрутки непрерывным потоком раздавался мат, а потом мужчины выскочили на улицу и тогда в ход полетели кулаки. Видео, которое сняли очевидцы, было опубликовано в телеграм-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

– По данному факту была запрошена информация у перевозчика. Межрегиональный маршрут Кинешма - Нижний Новгород, на котором произошел инцидент, обслуживается частным перевозчиком из Кинешмы, – сообщили «Комсомолке» в министерстве транспорта Нижегородской области. – Инцидент произошел не в транспортном средстве.

На заснятых кадрах видно, что буйные мужчины дерутся на улице. Один из дебоширов замахивается булыжником в сторону открытой двери автолайна, но потом отступает и кидает его в «противника». В это время внутри маршрутки визжят женщины, раздаются крики «Вызывайте полицию».

В ходе потасовки один из нижегородцев пытается удержать другого буйного мужчину, но не тут-то было. Вскоре все переросло в обычный мордобой.

– Закройте дверь и поехали уже! – вскоре раздаётся крик мужчины, в то время как другой просит снять участников драки. Видимо, чтобы потом их было проще опознать и найти.

– Одному из тех, кто пытался успокоить дебоширов разбили об голову бутылку, – сообщили очевидцы.

После этого мужчине попытались помочь и дали ему салфеток, заботливо спросив, нужна ли скорая.

Причина конфликта пока не установлена. Редакция «КП – Нижний Новгород» уже направила запрос в ГУ МВД по Нижегородской области, чтобы выяснить подробности произошедшего.