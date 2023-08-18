Евгений Миронов со своей семьёй пролетел на воздушном шаре над Нижним Новгородом

Евгений Миронов со своей семьёй. Фото: «Полёты на воздушном шаре в Нижнем Новгороде».

Известный актер и художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов гостит в Нижнем Новгороде. Накануне он со своей семьёй пролетел на воздушном шаре над городом в рамках «Приволжской фиесты».

– Все в восторге, они от полёта над столицей Приволжья, а мы от таких приятных гостей! – поделились в группе «Полёты на воздушном шаре в Нижнем Новгороде».

Актёр поднялся в небо на аэростате вместе с женой и детьми – дочкой и сыном. С высоты птичьего полёта они наблюдали волжские просторы, любовались видами на стрелку Волги и Оки, осматривали достопримечательности, набережные и улицы Нижнего Новгорода.

Евгений Миронов с сыном. Фото: «Полёты на воздушном шаре в Нижнем Новгороде».

– А мы вчера видели эти шары! И руками им махали. Пролетали надтголовами низко- низко! Очень красиво! – поделилась нижегородка Ирина С.

– Ещё и параплан рядом кружил! Круто, – добавила местная жительница Ирина Ш.

Напомним, что на днях актер помолился в Успенской церкви перед чудотворным образом иконы XVI века Печерской Божией Матери и поклонился другим святыням в этом храме. Кроме того, Евгения Миронова сопроводили в Вознесенский собор, Игумен монастыря архимандрит Тихон (Затёкин) рассказал ему историю древнего храма. В Вознесенском соборе актер приложился к ковчегам с мощами преподобных Макария Желтоводского и Евфимия Суздальского.