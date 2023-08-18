Семь озёр в Нижнем Новгороде признаны опасными для купания

Вода в семи озерах Нижнего Новгорода не соответствует нормам. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Семь озер в Нижнем Новгороде признаны непригодными для купания. По данным Роспотребнадзора на 18 августа, вода в них не соответствует нормам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, превышения по микробиологическим показателям обнаружены на Мещерском озере и на обоих пляжах озера Сортировочное (Канавинский район), на озере Больничное у больницы №39 (Московский район), на озере Пестичное и на обоих пляжах озера Светлоярское (Сормовский район). Также купаться не стоит в озере ПКиО на улице Смирнова, известном в народе под названием «Земснаряд», в Автозаводском районе. Не подходит для купания и Верхнее озеро на Щелоковском хуторе.

Также не рекомендуется купаться и в некоторых водоёмах области: на городском пляже озера Верхнее в городе Семёнов и в озере Юрасовское на Бору.

Специалистами Роспотребнадзора уже проведено более 1400 исследований проб воды и прибрежного песка в нижегородских зонах рекреации. Пробы проверяли на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим показателям.

С начала купального сезона специалисты Роспотребнадзора еженедельно проверяют все официальные пляж на соответствие микробиологическим показателям. Так, в черте города открыто 15 муниципальных пляжей и 5 зон отдыха. Ранее «Комсомолка» провела традиционные рейды по городским водоемам: оценив, насколько местные пляжи пригодны для отдыха, есть ли здесь необходимая инфраструктура, насколько чистые вода и берег.