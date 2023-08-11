Мэппинг. Фото: АНО " Центр 800".

Шестой фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS-2023 пройдет в Нижнем Новгороде с 25 по 27 августа. В последние выходные лета впечатляющие медиаинсталляции будут показаны на восьми открытых и шести закрытых площадках, под которые были выбраны популярные общественные пространства. Внутренние локации будут работать с 12 до 22 часов, а почти все уличные площадки заработают с восьми часов вечера.

Инсталляции внутри помещений

Традиционно одной из локаций станет мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ* на улице Варварская, 32. Здесь будут показывать инсталляцию COIL с кольцевыми от студии «С Е Т А П».

В здании Нижегородского хорового колледжа будет представлена лазерная AV-инсталляция японского художника Shohei Fujimoto. В своих работах художник старается постигать суть вещей и не боится задаваться глобальными вопросами о времени, материи и свете, истине и лжи. Японец обращается и к теме отношения людей к природе, стараясь побудить нас к эмпатии. Инсталляцию покажут в здании №4 на улице Минина и Пожарского.

Голографическую инсталляцию от медиахудожника Aizek можно будет найти в центре современного искусства «Терминал А» по адресу: улица Красная Слобода, 9. Aizek работает с высокотехнологичными медиа, создает AV-инсталляции, мэппинги, голограммы. Художник следует идеям и философии Gesamtkunstwerk (Гезамткунстверк) — когда элементы разных видов искусства взаимодействуют в одном произведении.

Ещё одним новым местом для проведения фестиваля станет спортивное пространство «Горадром» на набережной Гребного канала, 108/1. Здесь свои работы представят представители Китая. Медиахудожник Cao Yuxi ориентирован на создание интерактивных медиаинсталляций, AV-перформансов и мэппингов на архитектурные сооружения. Вместе с ним в дуэте работает и композитор Lau Hiu Kong.

Понаблюдать за кинетической световой инсталляцией можно будет в выставочном пакгаузе на Стрелке. Студия LYM PRO покажет креативные технологии, которые изменяя свою форму и цвет, смогут перемещаться в пространстве и взаимодействовать со зрителем и окружающей реальностью.

Очередная голографическая инсталляция разместится в Ярмарочной фильтровальной станции на Стрелке. Мультидисциплинарное объединение художников из разных направлений цифрового искусства под названием «-.618» откроет нижегородцам новые горизонты цифрового мира.

Уличные инсталляции

Площадок под открытым небом на фестивале в этом году будет преимущественно больше. Так, первую локацию можно будет найти на внешних экранах концертного зала «Юпитер». Здесь покажут работы сразу нескольких медиахудожников: Покраса Лампаса, Александра Абрамова, Яра Кирсанова и Алекса Зарипова, а также видео-манифест SETTERS Media.

Инсталляцию «Ковычка» нижегородцы и туристы увидят на башне с часами Нижегородского отделения Госбанка на улице Большая Покровская. Её создаст независимый медиахудожник Дмитрий Корниенко, который в своих работах рассказывают о взаимосвязи природной и городской среды, размывая границы между ними. Он берет за основу природную составляющую и урбанистические ландшафты, создавая нечто третье — метафизическое «пространство между».

В небольшом сквере рядом с институтом филологии и журналистики ННГУ имени Лобачевского расположится кинетическая световая инсталляция австралийского художника Kit Webster. Он создает иммерсивные медиаинсталляции и скульптуры, сочетая методы искусства и дизайна. Через свое творчество он исследует человеческое восприятие и границы между цифровым и материальным миром.

Другая инсталляция расположится на фасаде Нижегородского театра кукол на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода. Нижегородцы смогут насладиться мэппингом на тему экологии и влияния человека на планету от различных диджитал-художников.

Фасад академии «Маяк» на Нижневолжской набережной вновь традиционно станет полотном для мэппинг-проектов. Свои работы представят The Fox, The Folks из Индонезии, которые специализируются на 2D-анимации и сторителлинге через визуальные эффекты, используя тему сказок. Также свою работу представит медиастудия Bestereo° из России и Filip Roca из Испании.

Спортивное пространство «Горадром» на набережной Гребного канала задействуют в полной мере. Помимо внутренней инсталляции, тут будет и уличная. Интерактивную медиаинсталляцияю представит студия Inty++. Они создают интерактивные проекты и цифровые мультимедийные пространства по всему миру.

Следующая площадка фестиваля будет на мысе Стрелки. Здесь захватывающую инсталляцию создаст студия dreamlaser.

Удивлять нижегородцев планируют не только новыми форматами и локациями, но и интересными мероприятиями. Так, в первый день фестиваля на территории Milo Club на Зеленском съезде ожидается открывающий концерт от певицы Сюзанна и аудиовизуальное шоу от студии dreamlaser.

КОНКРЕТНО

Инсталляции внутри помещений

Время работы: с 12:00 до 22:00.

«ЦЕХ*» (улица Варварская, 32).

Нижегородский хоровой колледж (улица Минина и Пожарского, 4).

«Терминал А» (улица Красная Слобода, 9).

«Горадром» (набережная Гребного канала, 108/1).

Выставочный пакгауз (улица Стрелка, 21и).

Ярмарочная фильтровальная станция (улица Стрелка, 21в).

Уличные инсталляции

Время работы: с 20:00 до 22:00.

Концертный зал «Юпитер» (площадь Октябрьская, 1).

Башня с часами Нижегородского отделения Государственного банка (улица Большая Покровская, 26).

Сквер ИФИЖ ННГУ имени Лобачевского (улица Большая Покровская, 37).

Нижегородский театр кукол (улица Большая Покровская, 39б).

«Академия Маяк» (Нижне-Волжская набережная, 11).

«Горадром» (набережная Гребного канала, 108/1).

Стрелка (мыс Стрелка).

Milo Club (улица Зеленский съезд, 8).