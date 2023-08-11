«Катаюсь на сап-сёрфах и приглядываю за грядками»: 56-летняя нижегородка, ставшая «Миссис Россия Очарование», раскрыла секрет своей красоты

Конкурс проходил в Москве. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Татьяной Мясниковой.

Финал всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия-2023» прошел в Москве 6 августа. Среди претенденток на главную корону были и три нижегородки. Все они не только достойно представили на конкурсе родной регион, но и смогли заполучить титулы. Так, врач лабораторной диагностики ПОМЦ Алла Баланова завоевала титул «Милосердие», а Анна Юртаева, у которой есть частная интернет-школа, получила титул «Интеллект». Однако больше всех отличилась 56-летняя нижегородка Татьяна Мясникова, получившая титул «Очарование» и ставшая самой старшей финалисткой конкурса. Татьяна пообщалась с «Комсомолкой» и рассказала о себе и конкурсе, а также раскрыла секреты красоты.

Посмеялись и забыли

Татьяна Мясникова – коренная нижегородка. У неё есть муж и двое взрослых детей: сын и дочка. По первому образованию Татьяна инженер-строитель, а по второму – юрист. Уже больше 30 лет женщина успешно работает в сфере юриспруденции и продолжает профессионально развиваться.

Дом, хорошая работа, любящая семья, казалось бы, что ещё нужно для счастья? Но, вдруг, в жизни Татьяны появился конкурс материнства, женственности и красоты «Миссис Нижний Новгород». С этого всё и началось.

Татьяна больше 30 лет работает в сфере юриспруденции. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Татьяной Мясниковой.

– Мы с подругой ходили на финал конкурса «Мисс Нижний Новгород – 2022» и болели там за общую знакомую. Нам было приятно наблюдать за тем, как этот конкурс раскрыл нашу подругу. Можно было заметить, что девочка поменялась в лучшую сторону, – вспоминает Татьяна Мясникова. – На конкурсе я увидела участниц, которым уже за 50 лет, и сильно удивилась. Подумала: «Вот это да!». Я ещё тогда сказала, что сама не против поучаствовать, и мы с подругами над этим посмеялись.

Однако через полгода Татьяне было не до смеха, потому что она стала участницей конкурса «Миссис Нижний Новгород – 2023». Нижегородка спонтанно подала заявку, решив испытать себя, а уже через неделю ей пришёл положительный ответ.

Получила одну из главных корон в конкурсе

В марте Татьяна стала полноценной участницей конкурса «Миссис Нижний Новгород – 2023» и практический каждый её день оказался расписан по минутам. С претендентками на главную корону ежедневно занимались педагоги и хореографы. Были занятия по технике и культуре речи, этикету, дефиле. Участницы конкурса также занимались благотворительностью: ездили помогать в дом престарелых, посещали детские дома и проводили мастер-классы.

В свои 56 лет Татьяна Мясникова выглядит просто шикарно. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Татьяной Мясниковой.

– Мы ездили в детский дом и делали с ребятишками сказочные крылья. Также с нами приезжали стилисты и делали девочкам макияж, – поделилась нижегородка. – Потом для детей была устроена фотосессия и они все были так довольны, у них же ничего подобного ещё не было. Дети были на седьмом небе от счастья и, соответственно, мы с ними.

Финал нижегородского конкурса проходил в мае, и там Татьяна заполучила одну из главных корон, став «Миссис Нижний Новгород Элит – 2023». Этот титул присуждается дамам в категории 50+.

Никакой конкуренции, заговоров и сплетен

После участия в региональном конкурсе, Татьяна решила испытать себя на федеральном уровне и отправилась покорять Москву. Она стала участницей одного из самых старых конкурсов красоты «Миссис Россия – 2023», который проводится уже в 25 раз.

– Когда ты приезжаешь для участия в федеральном конкурсе, то ты уже должен быть подготовлен ко всему. Ты должен знать определенные требования, быть готов к тренировкам и заданиям, – добавила Татьяна Мясникова.

Никакой жестокой конкуренции, заговоров и сплетен, как в фильмах, между участницами конкурса не было. Всё претендентки были подготовлены, да и статус быть дерзкой не позволял.

Татьяна активно занимается спортом. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Татьяной Мясниковой.

– На каждом мероприятии с нами присутствовали представители конкурса, которые всегда оценивали наше поведение по отношению к окружающим и друг другу, насколько все вежливые и этичные, – подлилась нижегородка. – Безусловно, были вещи, которые иногда выбивали из колеи. Можно было и поплакать и поругаться, но наша задача вести себя благородно и достойно. В основном, девочки были хорошие, со многими мы подружились.

На конкурсе в Москве тоже не обошлось без плотного графика. Так, участницы участвовали в поэтическом вечере, ходили в храм, обменивались подарками, занимались благотворительностью, гуляли по столице и постоянно репетировали. Всего в Москве девушки провели неделю – с 31 июля по 6 августа.

Титул «Очарование» довел до слёз

В финальный день 4 часа ушло на репетиции, 3 часа было на стилистов и визажистов, а потом началось и само мероприятие. Было всё: самопрезентация, дефиле и награждение. Нижегородка Татьяна Мясникова получила титул «Миссис Россия Очарование – 2023».

– Титул «Очарование» довел меня до слёз, ведь его обычно дают девушкам до 40 и никто не ожидал, что я получу этот титул, – вспоминает нижегородка. – Я чётко запомнила момент, связанный с одним из членов жюри – певцом Юрием Антоновым. Он почему-то сразу обратил на меня внимание. Я выходила второй и услышала, как он сказал: «Как вы очаровательны» и это слышали многие.

Нижегородка Татьяна Мясникова получила титул «Миссис Россия Очарование – 2023». Фото: Предоставлено «Комсомолке» Татьяной Мясниковой.

Помимо красивой короны и титула Татьяна также получила красивую шкатулку хохломской росписью, массу сертификатов и бокс для здорового питания.

– Я была очень благодарна за свой титул. К тому же, я понимала, что самый главный титул вовсе не для меня, ведь Россию должна представлять девушка моложе. И Жанна Специальная (победительница конкурса – прим.) идеально подходила для этого, это прямо её, – подчеркнула Татьяна.

Семья стала поддержкой

Огромную поддержку во время конкурсов нижегородка Татьяна Мясникова получала от своей семьи. Муж, который хоть и чувствовал себя немного обделенным вниманием, всегда подбадривал добрым словом. Сын-видеограф помогал снимать и подготавливать ролики для конкурсов, а дочь всегда давала ценные советы по поводу макияжа, причёсок и нарядов.

– На конкурсе в Нижнем Новгороде поддержать меня приходили все, и семья, и друзья. А вот в Москву смогли поехать только дети, так как муж был занят на работе, – рассказал Татьяна. – Я им всем очень благодарна!

Татьяна любит проводить время на даче. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Татьяной Мясниковой.

Секрет красоты прост

В свои 56 лет Татьяна Мясникова выглядит просто шикарно и готова раскрыть нижегородцам секрет красоты. Во-первых, чтобы выглядеть красиво, она советует чаще улыбаться и держать осанку.

– Надо вести здоровый и активный образ жизни, заниматься спортом и путешествовать. В Нижнем Новгороде проходит много спортивных акций, в которых можно принять участие. Я участвую в забегах и «Лыжне России», катаюсь на сап-сёрфах и вейкбордах, – рассказала Татьяна.

Также нижегородка занимается в спортзале и очень любит ездить на дачу, где тоже хватает физической активности. Там она занимается бегом, катается на велосипеде и приглядывает за грядками.