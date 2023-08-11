Жара до +30 градусов и небольшой дождь ожидаются в Нижнем Новгороде на выходных

Прогноз погоды. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Уже который день в Нижнем Новгороде проходит без дождя и столбики термометров стабильно поднимаются до +30 градусов. Тем не менее, это еще не предел – такая погода продержится в городе и на выходных.

В пятницу, 11 августа, столбик термометра днём покажет +31 градус, никаких осадков не ожидается. Ветер будет тихий, его скорость не превысит 2 метров в секунду. Это значит, что можно смело собираться на пляж.

В субботу воздух прогреется от +20 градусов до +30 градусов. В первой половине дня погода будет ясная и малооблачная, а уже ближе к вечеру небо затянут облака. Влажность воздуха составит 48-82%, а атмосферное давление – 761-762 миллиметра ртутного столба. Ветер в этот день сменит два направления, его скорость не превысит 4 метров в секунду.

В воскресенье, 13 августа, жара не отступит. С утра столбики термометров покажут от +20 до +28 градусов. Днём разогреет до +29 градусов. День обещает быть пасмурным, к ночи в городе пройдёт небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра достигнет 3,6 метров в секунду.