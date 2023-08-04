Поражено 80% тела: Спецборт МЧС доставил тяжелобольного подростка из Волгограда в Нижний Новгород

Подросток пострадал от удара током Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Накануне в аэропорту Нижнего Новгорода приземлился спецборт МЧС, который доставил из Волгограда в наш город 16-летнего подростка с 80% ожогами тела. Мальчик нуждается в срочной высококвалифицированной медицинской помощи.

– Пациент пострадал трое суток назад в Волгограде и был госпитализирован в больницу №25. Там его приняли на лечение в острейшей стадии. После стабилизации его состояния было принято решение привезти его в ожоговый центр Нижнего, – рассказала врач анестезиолог-реаниматолог федерального центра медицины катастроф Мария Авакова. – За время транспортировки состояние пациента оставалось стабильное, без ухудшений.

Мальчик нуждается в высококвалифицированной медицинской помощи. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как оказалось, подросток пострадал от удара током. У него поражено 80% поверхности тела, причем 35% из этого числа – это глубокие ожоги 2-й и 3-й степени.

Видео с места встречи тяжелобольного подростка опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. На кадрах видно, что как только самолёт приземлился в аэропорту и опустил рампу грузового люка, специалисты приступили к госпитализации.

Пострадавшего мальчика погрузили в спецмашину, чтобы доставить в ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ.

Пациент пострадал трое суток назад в Волгограде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, что спецборт МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим прямо во время полета.