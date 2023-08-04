Более 8 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области

Случаи присасывания клещей зафиксированы в 48 районах области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 3 августа, в медицинские учреждения Нижегородской области с укусами клещей обратились 8 061 человек. Это на 17,9% больше уровня аналогичного периода прошлого года, тогда обратившихся за медпомощью было 6 834 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Случаи присасывания клещей зафиксированы в 48 районах области, восьми районах города Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске. Среднемноголетний уровень укусов клещами превышен на 2,1%. Это связано с тем, что нижегородцы стали активно посещать места, где чаще всего происходит присасывание клещей, например, леса или дачные участки.

– В текущем году зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, – уточнили в ведомстве. – У двух заболевших инфицирование произошло при употреблении некипяченого козьего молока.

Больше всего присасываний выявлено в Дзержинске (454 случая), в Павловском районе (436 случаев), в Городецком районе (433 случаев) и на Бору (335 случаев). В Нижнем Новгороде наибольшее число нападений клещей выявлено в Автозаводском районе – 666 случаев и Советском районе (454 случая).

– Экстренную иммунопрофилактику получили 877 пострадавших, из них 824 детей, – рассказали в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, чаще всего клещи подстегают нижегородцев на территории сел и деревень. Именно там произошло 32% всех случаев присасывания. Еще 25% случаев произошло на территории садово-огородных участков, 18% случаев – в лесу.

– Единичные случаи присасывание клещей зарегистрированы в парках, санаториях, прочих местах, – добавили в ведомстве.

Напомним, что одним из способов защитить себя от клещей остается индивидуальная защита. Крайне важно правильно одеваться, обрабатывать одежду акарицидными средствами, пользоваться репеллентами и, конечно, осматривать себя на наличие клещей.