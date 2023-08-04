Восемь озер признаны опасными для купания в Нижнем Новгороде

Вода в этих озёрах не соответствует нормам. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Восемь озер в Нижнем Новгороде признаны непригодными для купания. По данным Роспотребнадзора на 3 августа, вода в них не соответствует нормам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, превышения по микробиологическим показателям обнаружены на Мещерском озере и на обоих пляжах озера Сортировочное (Канавинский район), на озере Больничное у больницы №39 (Московский район), на озере Лунское, Пестичное и на пляже со стороны улицы Мокроусова озера Светлоярское (Сормовский район). Также купаться не стоит в озере 777-летия города и озере, известном в народе под названием «Земснаряд», в Автозаводском районе.

Также не рекомендуется купаться на городском пляже озера Верхнее в городе Семёнов.

– Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам, – добавили в ведомстве.

Специалистами Роспотребнадзора уже проведено более 1200 исследований проб воды и прибрежного песка в нижегородских зонах рекреации. Пробы проверяли на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим показателям.

С начала купального сезона специалисты Роспотребнадзора еженедельно проверяют все официальные пляж на соответствие микробиологическим показателям. Так, в черте города открыто 15 муниципальных пляжей и 5 зон отдыха. Ранее «Комсомолка» провела традиционные рейды по городским водоемам: оценив, насколько местные пляжи пригодны для отдыха, есть ли здесь необходимая инфраструктура, насколько чистые вода и берег.