Жара до +30 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на выходных

Прогноз погоды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ближайшие выходные в Нижнем Новгороде будут жаркими и солнечными. Самое время настроить вентиляторы и кондиционеры, припасти головные уборы и солнцезащитные крема.

В пятницу, 4 августа, будет тепло и солнечно. Воздух с утра прогреется от +20 до +28 градусов. Днём термометры покажут +30 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Ветер сменит три направления, его скорость достигнет 2,9 метра в секунду. Влажность воздуха составит 55-85%, а атмосферное давление – 752-754 миллиметра ртутного столба.

Суббота тоже порадует хорошей погодой. В первой половине дня будет облачно с прояснениями, а во второй половине дня облака исчезнут и оставят лишь ясное небо. Синоптики обещают, что с утра температура воздуха поднимется от +21 до +27 градусов, а к обеду разогреет до +29 градусов. Дождь в этот день не прогнозируется. Скорость преимущественно западного ветра достигнет 3,9 метра в секунду.

Воскресенье, 6 августа, выдастся ясным днём, на небе не будет ни облачка. С утра столбики термометров покажут от +20 до +28 градусов. Днём разогреет до +30 градусов, вечер тоже выдастся тёплый. Влажность воздуха составит 46-84%, а атмосферное давление – 757-759 миллиметров ртутного столба.