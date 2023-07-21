Потепление до +24 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на выходных

Прогноз погоды. Фото: АНО " Центр 800".

Ближайшие выходные в Нижнем Новгороде пройдут без особых погодных сюрпризов. На улице будет тепло и без осадков, а это значит можно планировать отдых на природе.

В пятницу, 21 июля, воздух прогреется от +14 градусов до +22 градусов. В первой половине дня погода будет солнечная и без осадков, а уже ближе к вечеру ожидается небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра в этот день достигнет 4,6 метра в секунду. Влажность воздуха составит 55-94%, а атмосферное давление – 746-748 миллиметров ртутного столба.

В субботу погода будет облачная с прояснениями. Синоптики обещают, что с утра температура воздуха поднимется от +14 до +21 градуса, а к обеду разогреет до +22 градусов. Дождь в этот день не прогнозируется. Ветер сменит два направления, его скорость не превысит 4,1 метра в секунду.

В воскресенье, 23 июля, будет тепло. С утра столбики термометров покажут от +16 до +23 градусов. Днём разогреет до +24 градусов, через облака на небе будет проглядывать солнышко. Ночью станет прохладнее и пойдет дождь.