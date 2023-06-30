Синоптики рассказали, какой будет июль в Нижегородской области

Середина лета принесет потепление. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Первый летний месяц выдался для нижегородцев насыщенным, было всё: дождь и зной, жара и прохлада. И хотя июль тоже окажется непростым, кажется, он принесёт с собой настоящее лето. По словам синоптиков, предстоящий месяц порадует нижегородцев не просто тёплой погодой, но в отдельные дни даже жаркой.

– Середина лета принесет потепление. Средняя месячная температура воздуха ожидается +19 ..+21 градус, что на 1 градус выше климатической нормы по восточной половине области, – рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Месячное количество осадков предполагается близким к среднему многолетнему количеству (норма 65-90 миллиметров).

Как минимум 5-7 дней в Нижегородской области в июле будут жаркими, столбики термометров покажут более +30 градусов. Однако преобладающие дневные температуры воздуха будут достигать +22…+27 градусов. Ночами будет не ниже +15 градусов.

– В июле выпадает самое большое месячное количество осадков, но за счет их кратковременного и ливневого характера, а также испарения выпадающая масса воды почти не заметна, – поделилась Ольга Мокеева. – Июль считается месяцем гроз. При активной грозовой деятельности могут наблюдаться шквалистые усиления ветра и выпадения града.

А вот уходящий июнь 2023 года войдет в метеорологическую летопись как холодный, ведь температурный фон оказался на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Жарких дней в регионе из-за арктических антициклонов зафиксировано не было. Также неприятной новостью в июне стали ночные и утренние заморозки.

– Прошедшие заморозки были неблагоприятным явлением, они представляли угрозу для посадок, поскольку ночью температура понижалась до -2 градусов, – рассказала «КП - Нижний Новгород» начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Холоднее всего было на севере нашей области.