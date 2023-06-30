Пока точных данных о количестве выпавших осадков нет. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Как и ожидалось по прогнозам синоптиков, мощный ливень накрыл Нижний Новгород и местами Нижегородскую область в пятницу, 30 июня. С самого утра машины и автобусы едут по глубоким лужам, у пешеходов мокнут ноги на тротуарах и во дворах домов, а дождь то затихает, то усиливается вновь.

Синоптики о непогоде предупреждали. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Несмотря на зарядивший ливень и слабый ветер, температура воздуха достигает +18 градусов, поэтому находится на улице вполне комфортно. Общую картину портит только промокшая насквозь обувь.

– Эх, всё равно уже ноги промокли, – вздыхает пенсионерка с сумками и идёт прямо по лужам.

Пешеходам сейчас тяжко. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

И хотя «час пик» только начался, в городе уже возникли восьмибалльные пробки, произошло несколько ДТП. Особенно сильно движение затруднено на центральных улицах города. Стоит площадь Лядова, метромост, Нижневолжская набережная, проспект Гагарина, улица Баумана, улица Новикова-Прибоя, Комсомольское, Московское и Сормовское шоссе.

Люди прячутся под деревом. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Пока точных данных о количестве выпавших осадков нет. Да и подводить итоги ливня пока рано, так как дожди в городе будут идти на протяжении всех суток.

Повсюду лужи. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

«Плывут» автомобили и общественный транспорт и в Дзержинске. Там на одной из улиц образовался целый канал, по которому могли бы плавать гондольеры.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижний Новгород придут дожди и резкое похолодание. Такая погода в Нижегородской области сохранится в течение недели. И в пятницу, и в ближайшие выходные в регионе будет не теплее +17…+18 градусов. При этом все эти дни будут продолжаться дожди и грозы.

Такие лужи пешеходам обойти трудно. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

–Немного теплее станет в Нижнем Новгороде только в воскресенье – воздух прогреется до +23 градусов. По ночам будет не теплее +13…+14 градусов, – рассказывают синоптики. – Одновременно с этим в регионе продолжатся дожди. Правда, гроз уже не будет.