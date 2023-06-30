Пока точных данных о количестве выпавших осадков нет.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Как и ожидалось по прогнозам синоптиков, мощный ливень накрыл Нижний Новгород и местами Нижегородскую область в пятницу, 30 июня. С самого утра машины и автобусы едут по глубоким лужам, у пешеходов мокнут ноги на тротуарах и во дворах домов, а дождь то затихает, то усиливается вновь.
Синоптики о непогоде предупреждали.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Несмотря на зарядивший ливень и слабый ветер, температура воздуха достигает +18 градусов, поэтому находится на улице вполне комфортно. Общую картину портит только промокшая насквозь обувь.
– Эх, всё равно уже ноги промокли, – вздыхает пенсионерка с сумками и идёт прямо по лужам.
Пешеходам сейчас тяжко.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
И хотя «час пик» только начался, в городе уже возникли восьмибалльные пробки, произошло несколько ДТП. Особенно сильно движение затруднено на центральных улицах города. Стоит площадь Лядова, метромост, Нижневолжская набережная, проспект Гагарина, улица Баумана, улица Новикова-Прибоя, Комсомольское, Московское и Сормовское шоссе.
Люди прячутся под деревом.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Пока точных данных о количестве выпавших осадков нет. Да и подводить итоги ливня пока рано, так как дожди в городе будут идти на протяжении всех суток.
Повсюду лужи.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
«Плывут» автомобили и общественный транспорт и в Дзержинске. Там на одной из улиц образовался целый канал, по которому могли бы плавать гондольеры.
Напомним, ранее мы писали, что в Нижний Новгород придут дожди и резкое похолодание. Такая погода в Нижегородской области сохранится в течение недели. И в пятницу, и в ближайшие выходные в регионе будет не теплее +17…+18 градусов. При этом все эти дни будут продолжаться дожди и грозы.
Такие лужи пешеходам обойти трудно.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
–Немного теплее станет в Нижнем Новгороде только в воскресенье – воздух прогреется до +23 градусов. По ночам будет не теплее +13…+14 градусов, – рассказывают синоптики. – Одновременно с этим в регионе продолжатся дожди. Правда, гроз уже не будет.