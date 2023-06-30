Десятки новых детских садов и школ, строительство домов для обманутых дольщиков: Глеб Никитин отчитался о проделанной за пять лет работе

Конференции Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» прошла 29 июня. Фото: Кирилл Мартынов

Конференции Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» прошла в Нижнем Новгороде 29 июня. На внутрипартийные выборы губернатора Нижегородской области были выдвинуты три кандидата: действующий глава региона Глеб Никитин, глава МСУ г.о. Навашинский Татьяна Берсенева и руководитель региональной общественной приемной председателя партии Виктор Лунин.

В тайном голосовании приняли участие 354 делегата. По итогу голосования за кандидатуру Глеба Никитина было отдано 345 голосов, за Виктора Лунина – 5 голосов, за Татьяну Берсеневу – 4 голоса.

Перед выдвижением на выборы губернатора каждый из кандидатов выступил с речью и рассказал о своей деятельности и профессиональных успехах. Например, Глеб Никитин отчитался о проделанной за пять лет работе. Приоритетными направлениями были и остаются защита основных отраслей экономики, развитие территорий и социальная поддержка граждан.

– Мы все понимаем, как изменилась за последнее время внешняя ситуация, с какими новыми вызовами столкнулась наша страна. Сейчас пришло время актуализировать наши планы и видение развития региона. Мы дали старт выработке обновленных положений Стратегии развития Нижегородской области. Необходимо снова обсудить ключевые направления и понять, что на данный момент имеет наибольшее значение для жителей региона, – подчеркнул Глеб Никитин.

Известно, что за пять лет в Нижегородской области появилось 709 новых объектов, в том числе 44 детских сада, 16 школ, 58 фельдшерско-акушерских пунктов, 11 объектов культуры, 89 объектов спорта и многие другие.

Важнейшим направлением работы остается развитие системы здравоохранения. Например, сейчас идет ремонт детской областной больницы, которая не ремонтировалась с момента открытия. Вкладываются власти и в оснащение медучреждений новым оборудованием, проводится ремонт сельских больниц. В планах также капитальный ремонт 714 объектов здравоохранения.

Полным ходом идет реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году в порядок приведут 293 медицинских объекта. Развивается активно и санавиавция, за пять лет совершено более 1400 вылетов.

Ещё регион одним из первых в стране начал системную работу по капитальному ремонту школ и поликлиник. С 2019 года в порядок комплексно привели 18 школ, а по отдельным видам работ 291 школу. Создана сеть из восьми кванториумов, появилось 330 точек роста.

– В 2018 году я шел на выборы губернатора Нижегородской области с конкретным планом дел, точно понимая всю его сложность и всю ответственность. Многое из запланированного удалось реализовать, – сказал Глеб Никитин.

За пять лет в Нижегородской области ввели в эксплуатацию более 7,5 миллионов квадратных метров жилой площади, более 8,5 тысяч человек переехали в новые квартиры из ветхого и аварийного фонда, восстановлены права более 6 тысяч обманутых дольщиков. В 2023 году стартовала масштабная программа, предполагающая замену 2400 лифтов.

С 2018 года в регионе было благоустроено 529 общественных пространств и более 2200 дворовых территорий. Масштабная работа была проведена и к 800-летию Нижнего Новгорода. Тогда в городе привели в порядок 84 общественных пространства во всех районах, 280 дворов, восстановили более 100 объектов культурного наследия.

Нельзя не упомянуть и о том, что регион входит в число лидеров по объему ремонта дорог. В 2022 году на эти цели было направлено 16 миллиардов рублей, а это в три раза больше, чем пять лет назад. Сейчас в Нижегородской области вводятся в строй развязки, строятся новые станции метро, реализуется масштабная программа модернизации городского электротранспорта.

– Я отчетливо понимаю, как сохранить эти позитивные изменения, как развивать и реализовать весь колоссальный потенциал Нижегородской области, как применить накопленный опыт на благо нижегородцев, – подытожил Глеб Никитин.

Кроме того, Нижегородская область – несомненный лидер по привлечению инвестиций. Если 5 лет назад регион был в инвестиционном рейтинге на 70-м месте, то сегодня занимает третье место.