Потепление до +24 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на выходных

Прогноз погоды на выходные. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Вопреки пятничному дождю и прохладе в выходные в городе ожидается облачная с прояснениями погода с дневными температурами до +24 градусов. Самое время для садово-огородных работ, походов в лес за земляникой или просто безмятежного отдыха на даче.

В пятницу, 30 июня, будет пасмурно. Воздух с утра прогреется от +15 до +18 градусов, пройдет небольшой дождь. Днём также ожидаются осадки, но уже к вечеру будет сухо. Ветер сменит три направления, его скорость достигнет 2,7 метра в секунду.

В субботу погода будет облачная с прояснениями. Синоптики обещают, что с утра температура воздуха поднимется от +14 до +19 градусов, а к обеду разогреет до +20 градусов. Влажность воздуха составит 70-93%, а атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Скорость юго-западного ветра достигнет 3 метра в секунду.

В воскресенье, 2 июля, будет тепло. С утра столбики термометров покажут от +17 до +23 градусов. Днём разогреет до +24 градусов, через облака на небе проглянет солнышко. Скорость ветра в этот день достигнет 4,1 метра в секунду.