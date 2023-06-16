Электрокатамаран «ЭкоходЪ» совершил первый прогулочный рейс в Нижнем Новгороде

Экологичное судно. Фото: Кира Мишина.

Новое прогулочное судно «ЭкоходЪ» совершило свой первый рейс в Нижнем Новгороде 16 июня. Электрокатамаран – это двухпалубное судно, которое способно развивать скорость до 30 километров в час. Его длина составляет 31 метр, а ширина 10,3 метра. Судно вмещает в себя 130 пассажиров, которые смогут воспользоваться баром, туалетом и зарядками для телефона.

Экологичное судно будет осуществлять до шести рейсов в день, продолжительностью 1,5 часа. На борту будет работать экскурсовод. Пассажиры смогут наслаждаться живописными видами Нижнего Новгорода и Стрелки, пофотографироваться на открытой палубе и даже заказать легкий обед. А во время вечерних прогулок в выходной день на электрокатамаране будет играть живая музыка.

На судне есть бар. Фото: Кира Мишина.

– Стоимость билетов варьируется от 900 до 2650 рублей в зависимости от дня недели и класса билета, – сообщается на сайте «ВодоходЪ».

Стоит отметить, что «ЭкоходЪ» может стать площадкой для различных мероприятий. Его салон трансформируется под любую рассадку пассажиров. Так, можно организовать сцену или фотозону.

Движение электрокатамарана практически бесшумно, отсутствуют любые вибрации. Судно имеет нулевой выброс углекислого газа, поэтому на борту не будет ощущаться запах переработанного топлива.

Открытая палуба. Фото: Кира Мишина.

Напомним, что другим новым судном стал речной трамвайчик «Соталия», который вмещает в себя 30 пассажиров. «Соталия» курсирует между причалом №8 на Нижневолжской набережной и Стрелкой. Первые речные прогулки стартовали 3 июня. Как сообщается на сайте перевозчика, стоимость проезда составляет 350 рублей.

– С помощью специальных форм остекления мы получаем обзорную структуру, которая позволяет нам видеть не только то, что справа и слева, но и фактически то, что находится в вертикальной плоскости, – отмечает генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.