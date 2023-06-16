«Карта жителя Нижегородской области» будет запущена на базе платежной системы «Мир»

В большинстве крупных субъектов страны власти со временем дополняют карту новыми возможностями. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Карту жителя Нижегородской области» запустят на базе платежной системы «Мир». Её можно будет использовать как банковскую, транспортную, как единую скидочную. Оказания услуг по переводу денежных средств станет эффективнее, надёжнее и доступнее.

– Мы договорились с главой региона, что в Нижегородской области интегрируем проект с программой лояльности платежной системы «Мир», чтобы держатели карт могли получать весь набор бонусов и скидок от наших федеральных партнеров, – рассказал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев. – Также планируется включить в функционал карты прямые выплаты от государства для льготников.

Соглашение о развитии «Карты жителя Нижегородской области» и её новых возможностях заключили на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня 2023 года.

Карта жителя – это удобная цифровая платформа для получения доступа к городским услугам, льготам и бонусам. Все, что вам нужно – на сайте и в приложении. Службы и сервисы, магазины, мероприятия, работа, добрые дела и уникальные бонусы.

Напомним, что делегация Нижегородской области планирует подписать более 20 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Северной столице с 14 по 17 июня.

Так, уже подписано соглашение на строительство туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде, животноводческий комплекс в Богородском районе и создание научно-производственного центра беспилотных авиационных систем с возможностью взлета и посадки на поверхность воды.