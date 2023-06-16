Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2023 9:30

Певец Ramil’ и группа «Чиж & Co» выступят на стадионе «Нижний Новгород» в День Молодежи

Торжественная церемония закрытия пройдет 24 июня
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Торжественная церемония закрытия Дня молодежи пройдет 24 июня на стадионе «Нижний Новгород».

Торжественная церемония закрытия Дня молодежи пройдет 24 июня на стадионе «Нижний Новгород».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году Нижний Новгород как официальная Молодежная столица страны станет центром празднования Дня молодежи 24 июня. Специально к этому дню в городе пройдут многочисленные форумы, концерты и феерическое шоу. Празднование завершится торжественной церемонией закрытия, которая пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Хедлайнерами шоу на этой площадке станут певец Ramil’, Тина Кузнецова, группа «Чиж & Co», а также другие популярные артисты. Они выступят со своими хитами в новой обработке. Например, Ramil’ исполнит песню «Сияй» в дуэте с оперной певицей Мариной Попандопуло.

– Празднование дня молодежи в Нижнем пройдет в лучших традициях последних лет: со смыслом, с мотивацией творить, созидать, искать новые пути. Праздник раскроет наш город для молодежи, покажет возможности для жизни и самореализации, – поделился Олег Беркович.

Шоу, подготовленное Ильей Авербухом, познакомит зрителей с героями поколения, покажет молодых людей, которые занимаются любимым делом и воплощают ценности страны. Это ученые, лекторы, педагоги и наставники, защитники Родины, волонтеры, молодые творцы, спортсмены, экологи, предприниматели и многие другие.

– Молодежь – равноправные партнеры в создании новой реальности и изменения жизни к лучшему, а Нижний – точка концентрации ярких, творческих сил со всей России, – подчеркнули организаторы мероприятия.

Ведущими церемонии, которая начнётся в 19:00, станут Тимур Скляров и Олимпиада Тетерич. Окончание шоу запланировано на 20:40, однако затем нижегородцев и гостей города ожидает концертная программа, она завершится в 21:40.

Вход на церемонию закрытия свободный по регистрации. Возрастное ограничение 6+. Заявку можно прислать до 17:00 22 июня, но помните, что количество мест ограничено.

Ещё одной площадкой для праздника станет площадь Минина и Пожарского, на ней соберутся молодые люди области и гости региона. На мероприятии будут организованы интерактивные зоны по самым различным направлениям. Здесь праздник завершится выступлением Димы Билана, он выйдет на сцену в 21:00. Вход на площадь свободный, но по предварительной регистрации.

Напомним, что этим летом в Нижнем Новгороде планируют провести множество культурных мероприятий, в числе которых исторические реконструкции, регаты, фиесты и даже забег на 100 километров. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также вновь одним из самых ярких событий этого лета для жителей Нижнего Новгорода станет фестиваль музыки «Столица закатов». Перед нижегородцами и гостями города будут выступать как известные артисты, так и уличные музыканты. В сквере Свердлова можно будет посетить маркет локальных брендов, лекции и мастер-классы, спортивные активности, а также насладиться вкусной едой . И чтобы уж было легче ориентироваться в огромном количестве мероприятий, «Комсомолка» публиковала программу фестиваля.

КАРТИНА ДНЯ