Певец Ramil’ и группа «Чиж & Co» выступят на стадионе «Нижний Новгород» в День Молодежи

Торжественная церемония закрытия Дня молодежи пройдет 24 июня на стадионе «Нижний Новгород». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году Нижний Новгород как официальная Молодежная столица страны станет центром празднования Дня молодежи 24 июня. Специально к этому дню в городе пройдут многочисленные форумы, концерты и феерическое шоу. Празднование завершится торжественной церемонией закрытия, которая пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Хедлайнерами шоу на этой площадке станут певец Ramil’, Тина Кузнецова, группа «Чиж & Co», а также другие популярные артисты. Они выступят со своими хитами в новой обработке. Например, Ramil’ исполнит песню «Сияй» в дуэте с оперной певицей Мариной Попандопуло.

– Празднование дня молодежи в Нижнем пройдет в лучших традициях последних лет: со смыслом, с мотивацией творить, созидать, искать новые пути. Праздник раскроет наш город для молодежи, покажет возможности для жизни и самореализации, – поделился Олег Беркович.

Шоу, подготовленное Ильей Авербухом, познакомит зрителей с героями поколения, покажет молодых людей, которые занимаются любимым делом и воплощают ценности страны. Это ученые, лекторы, педагоги и наставники, защитники Родины, волонтеры, молодые творцы, спортсмены, экологи, предприниматели и многие другие.

– Молодежь – равноправные партнеры в создании новой реальности и изменения жизни к лучшему, а Нижний – точка концентрации ярких, творческих сил со всей России, – подчеркнули организаторы мероприятия.

Ведущими церемонии, которая начнётся в 19:00, станут Тимур Скляров и Олимпиада Тетерич. Окончание шоу запланировано на 20:40, однако затем нижегородцев и гостей города ожидает концертная программа, она завершится в 21:40.

Вход на церемонию закрытия свободный по регистрации. Возрастное ограничение 6+. Заявку можно прислать до 17:00 22 июня, но помните, что количество мест ограничено.

Ещё одной площадкой для праздника станет площадь Минина и Пожарского, на ней соберутся молодые люди области и гости региона. На мероприятии будут организованы интерактивные зоны по самым различным направлениям. Здесь праздник завершится выступлением Димы Билана, он выйдет на сцену в 21:00. Вход на площадь свободный, но по предварительной регистрации.

Напомним, что этим летом в Нижнем Новгороде планируют провести множество культурных мероприятий, в числе которых исторические реконструкции, регаты, фиесты и даже забег на 100 километров. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также вновь одним из самых ярких событий этого лета для жителей Нижнего Новгорода станет фестиваль музыки «Столица закатов». Перед нижегородцами и гостями города будут выступать как известные артисты, так и уличные музыканты. В сквере Свердлова можно будет посетить маркет локальных брендов, лекции и мастер-классы, спортивные активности, а также насладиться вкусной едой . И чтобы уж было легче ориентироваться в огромном количестве мероприятий, «Комсомолка» публиковала программу фестиваля.