Массовое ДТП с перевертышем произошло на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

Серьёзно никто не пострадал. Фото: УГИБДД по Нижегородской области.

Страшная авария произошла вечером 15 июня в Нижнем Новгороде – недалеко от ТЦ «Океанис» столкнулись сразу три автомобиля. Медицинская помощь понадобилась одному из участников ДТП, которую оказали прямо на месте.

Известно, что три машины не смогли разойтись на участке дороги около дома №31А на проспекте Гагарина около 22:30. Так, один из участников ДТП – автомобиль Киа ехал со стороны улицы Медицинской в сторону Бекетова. Водитель говорит, что двигался на зелёный свет.

В этот же момент со стороны улицы Краснозвёздной выезжал автомобиль Вольво, водитель которого также утверждает, что ехал на разрешающий сигнал светофора. В результате обе машины столкнулись с такой силой, что Киа отбросило на иномарку Инфинити, ехавшую в сторону улицы Медицинской. После нескольких столкновений авто Киа перевернулось.

– Водителей осмотрели врачи скорой помощи на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.