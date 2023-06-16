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Общество16 июня 2023 6:35

Малооблачная и тёплая погода ожидается в Нижнем Новгороде на выходных

Столбики термометров днём будут подниматься до +20…+23 градусов
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Прогноз погоды.

Прогноз погоды.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В эти выходные погода в Нижнем Новгороде не будет капризничать. Нижегородцы могут насладиться солнечными ваннами и совершить расслабляющую прогулку. Никаких дождей и похолоданий в эту субботу и воскресенье не предвидится.

В пятницу, 16 июня, с утра будет ясно, а воздух прогреется от +17 до +26 градусов. Днём на небе появятся облака, а также станет жарче, ведь термометры покажут +27 градусов. Ночью столбики термометров будут колебаться от +15 до +20 градусов. Ветер сменит три направления, его скорость достигнет 3 метров в секунду.

Суббота выдастся малооблачной и тёплой. Синоптики обещают, что с утра температура воздуха поднимется от +16 до +21 градуса, а к обеду разогреет до +23 градусов. Влажность воздуха составит 29-65%, а атмосферное давление – 753-755 миллиметра ртутного столба. Скорость преимущественно северного ветра достигнет 3,9 метра в секунду.

В воскресенье, 18 июня, с самого утра будет стоять ясная и солнечная погода. С утра столбики термометров покажут от +12 до +18 градусов. Днём будет от +19 до +21 градуса, появятся облака. Вечером и ночью небо будет чистое. Скорость северного ветра достигнет 3,7 метра в секунду.

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