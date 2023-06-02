Строительство завода по производству силикагелей начали в ОЭЗ «Кулибин» за 8 млрд рублей

Запуск производства запланирован на 2025 год. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство завода по производству микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей стартовало на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске. Проект предполагает привлечение около восьми миллиардов рублей инвестиций и запуск производства в 2025 году.

Первый камень нового предприятия заложили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Известно, что строить завод будет резидент ОЭЗ – ООО «Руссилика», дочернее предприятие ГК «Титан».

– Аналогов строящемуся предприятию в России на сегодняшний день нет. Мы рады укреплению делового сотрудничества с Нижегородской областью, – сказал председатель совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Предприятие будет заниматься импортозамещением материалов из-за рубежа. Кроме того, цена отечественного продукта будет существенно ниже, но на его качество это не повлияет.

Микронизированные силикагели и стабильные силиказоли являются важной частью многих производственных процессов. Силикагели применяют в изготовлении, в производстве лакокрасочных материалов и пластмасс, в пищевом производстве. Силиказоль используется в нефтепереработке, для антипригарных свойств литьевым формам при производстве металлов, клеев, бумаги, красок, строительных материалов.

Напомним, что площадь нижегородской особой экономической зоны «Кулибин» увеличится в десять раз – с 72 до 724 гектаров. Это четыре площадки: три частные, где уже имеются дороги, электричество, вода, канализация, и еще одна государственная. Ее площадь составляет 416 гектаров.

Также приоритетный статус в Нижегородской области получили шесть инвестпроектов в 2022 году. Общий объем инвестиций равен 41 миллиарда рублей.

Для резидентов особой экономической зоны в первые пять лет действуют льготные налоговые ставки на прибыль: 2% вместо 20%. В следующие пять лет — 5%. Далее — 14,5%. По налогам на имущество, землю и транспортный налог устанавливают нулевые ставки.