У него травмы головы, ушибы, гематомы и перелом зуба: 15-летнего мальчика жестоко избил сверстник в Нижегородской области

Инцидент произошел 12 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не секрет, что подростки зачастую бывают очень жестоки и очередное печальное тому доказательство произошло недавно в Дальнеконстантиновском районе. Там 15-летний подросток попал в больницу после драки со сверстником. Инцидент произошел 12 сентября.

Конфликт между подростками произошёл вечером, но, чего не поделили два парня и были ли до этого между ними неприятные взаимоотношения, сначала было неизвестно. Лишь немногим позже полицейским удалось выяснить, что пострадавший мальчик якобы оскорблял и обзывал своего 13-летнего обидчика, ну, а тот налетел с кулаками, заступаясь за свою честь.

В 21:30 в дежурной части полиции раздался звонок – поступила информация о том, что в больницу с телесными повреждениями был госпитализирован подросток. Правоохранители тут же приступили к проверке данного инцидента. В настоящее время они выясняют все обстоятельства, предшествующие событию.

– По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям каждого участника конфликта. Оба подростка на учете в ПДН не состоят, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – С родителями нападавшего мальчика будет проведена беседа профилактического характера.

В полиции также сообщили, что степень причиненного вреда здоровью ребёнка будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Известно, что первую медицинскую помощь подростку оказала бригада скорой помощи, которая выезжала на место происшествия и позже госпитализировала его в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. Врачи провели медосмотр и диагностировали у мальчика травмы головы, ушибы, гематомы, сломанным оказался даже зуб.

– Было принято решение о перенаправлении подростка в детскую областную больницу Нижнего Новгорода, – рассказали «Комсомолке» в министерстве здравоохранения Нижегородской области. – По состоянию на 16 сентября, мальчик находится в отделении ГБУЗ НО «НОДКБ», получает лечение согласно медицинским показаниям.

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