Дожди и потепление: Узнали, какой будет погода в выходные в Нижнем Новгороде

Ветер ожидается тихий. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Приход настоящей осени в Нижнем Новгороде, вероятно, ощутил уже каждый – почти всю первую половину сентября в городе стояла пасмурная погода, местами шли дожди, а ветер не утихал. Однако расстраиваться не стоит, ведь солнышко время от времени проглядывает и приносит с собой потепление.

В пятницу, 16 сентября, весь день будет стоять пасмурная погода, а дождь прольется только ближе к ночи. Воздух прогреется от +11 до +16 градусов. В первой половине дня будет дуть южный ветер, а во второй – юго-восточный. Его скорость не превысит 2,4 метра в секунду. Влажность воздуха составит 65-89%, а атмосферное давление – 741-744 миллиметра ртутного столба.

Суббота выдастся более благоприятной: небо хоть и будет затянуто облаками, но временами будет проясняться, показываться солнышко. С утра возможен небольшой дождь. Днём температура воздуха прогреется до +17 градусов, в ночное время на улице будет +9…+11 градусов. Магнитное поле земли спокойное.

Воскресенье, 18 сентября, обещает быть пасмурным и дождливым. Утром разогреет от +9 до +15 градусов, а к обеду температура воздуха достигнет +16 градусов. Днем, вечером и ночью местами ожидаются осадки. Преимущественно восточный ветер не превысит 3,6 метра в секунду.

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