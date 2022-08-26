Залповые ливни и аномальная жара: чем удивило это лето нижегородцев

Разгул стихий нижегородцы могли наблюдать самый разнообразный. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Лето подходит к своему логическому завершению, а потому уже можно подводить итог самым ярким и удивительным погодным явлениям, которые были отмечены в Нижегородской области за три солнечных месяца. Разгул стихий нижегородцы могли наблюдать самый разнообразный, начиная от жары и заканчивая смерчем. «Комсомолка» собрала все капризы погоды за лето 2022 года.

Залповые ливни

Продолжающиеся ливни стали первой напастью, с которой пришлось столкнуться жителям Нижнего Новгорода. С последствиями непогоды люди боролись уже с 19 июня. Тогда, например, грязевые потоки с дороги стекали прямо на новенький, недавно благоустроенный пляж Силикатного озера.

В следующий раз стихия заявила о себе 15 июля, когда в регионе за ночь выпало до 50% месячной нормы осадков.

– В заречной части Нижнего Новгорода за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков, в нагорной части – чуть поменьше, – рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Однако никакой аномалии в этом нет – это характерно для июля, тем более что в последние дни в регионе стояла сильная жара.

Ливни. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Затем 18 июля ливни продолжились и усугубили ситуацию в Нижнем Новгороде, где улицы превратились в реки, а на перекрёстках и вовсе образовались настоящие озёра. Так, на улице Алексеевской по самые окна затонули автомобили, курьеры пересекали «лужи» вброд, а трамваи просто-напросто не ходили. Нелегко пришлось горожанам во всех районах, однако с юмором нижегородцы отнеслись только к ситуации со стадионом «Водник», который затопило настолько, что он превратился в настоящий бассейн.

– Стадион был «Водник», а стал «Подводник», – написали очевидцы в соцсетях.

А вот 9 августа особенно несладко пришлось жителям нижней части города, где непогода нанесла наибольший урон. В Московском районе выпал град размером с горох, а дороги возле Мещерского озера превратились в настоящий поток.

Аномальная жара

Испытание палящим солнцем в Нижегородской области продолжалось всё лето, однако в середине июле и конце августа людям было тяжелее всего. Столбики термометров взлетали до +33 градусов, на улице было слишком душно – ни дуновения ветра, ни прохладного дождичка.

– Среднесуточная температура воздуха на семь-восемь градусов выше климатической нормы, – заранее предупреждали в региональном ГУ МЧС.

Жара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В такую погоду нижегородцам напоминали, что необходимо соблюдать правила поведения на воде и не забывать про правила пожарной безопасности.

Смог и запах гари

Ещё хуже то, что продолжительная жара стала причиной, по которой в Воротынском районе разгорелся крупный лесной пожар, его тушат уже практически две недели. Казалось бы, явление неудивительное, но вот его последствия… Например, первое время восточный ветер приносил в Нижний Новгород смог и запах гари, из-за чего улицы за окном напоминали Сайлент-Хилл.

– У нас даже в Балахне пахнет, иногда так сильно, что приходится окна закрывать. С нами в квартире живёт моя бабушка, она пожилой человек и ей от этого запаха становится тяжелее дышать, не хватает кислорода просто, – рассказала тогда «Комсомолке» Анастасия Ефремова.

К счастью, никакого загрязнения в воздухе эксперты не обнаружили, хоть и неприятностей от этого меньше не стало.

Смог. Фото: Сергей Пахрицын

Смерч

Удивительно, но факт: 8 июля на улицах Сарова очевидцы наблюдали смерч – достаточно редкое природное явление, особенно для наших широт. К счастью, по сравнению со своим чувашским собратом, он оказался совсем малышкой и не привел к разрушительным последствиям. Смерч тонкой ниточкой тянулся от земли куда-то высоко в небо, в основном поднимая пыль и песок.

К слову, синоптики предупреждали, что возникновение смерчей этим летом в регионе вполне возможно.

– Конечно, у нас могут быть смерчи этим летом. Особенно такие явления бывают после интенсивного прогрева, долгого зноя, на смену которому подходит холодный атмосферный фронт. Контрасты температур в слоях атмосферы возникают сумасшедшие. Это всё приводит к большим тропическим облакам, кинетическая энергия в которых сумасшедшая. Такие условия способствуют выталкиванию «верёвочки» смерча, – рассказала тогда «Комсомолке» руководитель отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

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