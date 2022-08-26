Жаркая и облачная погода ожидается в Нижнем Новгороде 27-28 августа

Дождя на выходных не обещают. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

На предстоящие выходные у нижегородцев много планов, ведь лето подходит к концу, а ещё так много хочется успеть. Кто-то соберётся и поедет на дачу, возможно, чтобы пожарить шашлыки и посидеть в беседке на природе. Другие решат посетить фестиваль медиаискусств «INTERVALS 2022» в Нижнем Новгороде, ну а третьи будут заняты хлопотами перед новым учебным годом.

В пятницу, 26 августа, весь день будет стоять ясная и солнечная погода, а облака появятся только к вечеру. Воздух прогреется от +19 до +30 градусов. Ветер сменит несколько направление, но он будет едва заметный, так как скорость не превысит 1 метра в секунду. Влажность воздуха составит 34-60%, а атмосферное давление – 756-757 миллиметров ртутного столба.

Утро субботы выдастся ясное, столбики термометров поднимутся от +18 до +28 градусов. Днём температура воздуха прогреется до +30 градусов, на небе также появятся небольшие облака. В ночное время на улице будет тепло +20..+22 градуса. Магнитное поле земли спокойное. Словом, самое время гулять и наслаждаться последними выходными лета.

Воскресенье, 27 августа, обещает быть пасмурным днём, но без каких-либо осадков. Утром будет +19 градусов, а уже к обеду температура воздуха достигнет +30 градусов. Комфортными окажутся и ночные прогулки, замерзнуть в +24 градуса навряд ли получится. Преимущественно юго-восточный ветер не превысит 1,8 метра в секунду.

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