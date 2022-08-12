Тепло и солнечно будет в Нижнем Новгороде в выходные 13-14 августа

Осадков не ожидается. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Рабочая неделя подходит к завершению, а нижегородцы в большинстве своём строят планы на грядущие выходные. Немаловажную роль в их исполнении сыграет погода, которая в этот раз будет солнечной, теплой и без каких-либо осадков. В общем, можно смело ехать на дачу, сходить на пикник или просто пройтись по улице.

В пятницу, 12 августа, весь день будет стоять солнечная погода и никаких облаков не предвидится. Воздух прогреется от +16 до +26 градусов, а ночью вновь станет прохладнее. Ветер будет дуть западный со скоростью до 3,3 метра в секунду.

Утро субботы выдастся ясное, столбики термометров поднимутся от +16 до +24 градусов. Днём температура воздуха будет составлять +25…+26 градусов, на небе также появятся небольшие облака. Ветер в этот день сменит несколько направлений и будет очень слабым. Влажность воздуха составит 50-87%, а атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.

Воскресенье, 14 августа, вновь позволит нижегородцам принять солнечные ванны. Синоптики обещают, что облаков в этот день не будет и температура воздуха прогреется до +27 градусов. Ночью столбики термометров покажут +17…+20 градусов. Преимущественно восточный ветер достигнет 1,8 метра в секунду.

Напомним, ранее мы писали, что около четверти месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде во время ливня 9 августа. По словам синоптика, такие ливни являются обычным явлением для нашей полосы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!