Больше 120 потерпевших: Нижегородская банда мошенников обобрала заемщиков со всей страны

Сумма причиненного ущерба составила более 15 миллионов рублей. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Нижегородская ОПГ в течение трёх лет разводила россиян на деньги, заработав на этом свыше 15 миллионов рублей. На просторах интернета обвиняемые создали несколько сайтов с предложениями о помощи в оформлении кредитов, где в специальной анкете клиенты могли оставить свои данные, после чего им звонили сотрудники колл-центра. Людям сообщали, что для получения услуги необходимо оформить ряд страховок и, естественно, не забыть заплатить.

– Деньги просили переводить на определённый банковский счет, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – Суммы каждый раз запрашивали разные, начиная от 6 000 до 1 500 000 рублей. После получения денежных средств аферисты прекращали общение с потерпевшими.

В преступную группировку входило 24 нижегородца, некоторые из них ранее уже были судимы за аналогичные преступления. Наживаться на доверчивых людях им удавалось в период с июня 2018 года по март 2021 года. За это время от интернет-мошенников пострадало более 120 жителей различных регионов России.

Когда оперативники смогли раскрыть преступную деятельность, то провели обыски в квартирах злоумышленников и, конечно же, в так называемом «колл-центре». Найденные там доказательства помогли обнаружить всех причастных к этой мошеннической схеме.

Расследование уголовного дела завершено. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Также удалось отыскать и деньги, нажитые преступным путем. Они использовались для финансирования деятельности преступного сообщества, а ещё распределялись между его членами в зависимости от личного вклада каждого в совершение конкретного преступления.

– В распоряжении обвиняемых находилось свыше 50 банковских карт, оформленных на третьих лиц, через которые впоследствии они отмывали деньги, – объяснили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области. – Деньги они тратили на аренду и покупку недвижимости, обеспечивали деятельность своего ОПГ.

На имущество обвиняемых был наложен арест на сумму свыше 28 миллионов рублей. В ходе предварительного расследования у преступников также были изъяты три дорогостоящих автомобиля.

– Добровольно погашен ущерб на сумму 8,3 миллиона рублей, – отметили в МВД.

Злоумышленники обвиняются в совершении 124 эпизодов преступлений по статьям: «Мошенничество в особо крупном размере», «Участие в преступном сообществе», «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления». Наказание они получат в зависимости от степени и роли участия в преступной группировке.

Так, двое нижегородцев обвиняются в создании преступного сообщества и руководстве им, ещё 18 человек проходят по делу сотрудники мошеннического колл-центра. Трое местных жителей обвиняются в участии в ОПГ, как лица, которые осуществляли техническое обеспечение деятельности колл-центра. Также одному нижегородцу предъявлено обвинение в легализации денежных средств, заведомо добытых преступным путем.

В состав преступного сообщества входили 24 нижегородца. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

– Свою вину обвиняемые признали частично, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

За организацию преступного сообщества предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей. За участие в преступном сообществе грозит от 7 до 10 лет тюрьмы со штрафом в размере до 3 миллионов рублей. За мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Максимальное наказание за легализацию (отмывание) денег в составе ОПГ или в особо крупном размере предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Расследование уголовного дела завершено. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой и скоро будет направлено в Нижегородский районный суд для рассмотрения по существу.

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