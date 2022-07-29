Полуторагодовалый малыш из Нижнего Новгорода оказался в больнице, выпив средство для очистки труб

В удовлетворительном состоянии мальчик находится в больнице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Новгороде врачи спасли полуторогодовалого ребенка, который выпил средство для прочистки труб. Экстренную помощь мальчику сначала оказала команда реанимации ПИМУ, после чего мальчика передали на лечение в больницу.

ЧП произошло днём 28 июля. Родители полуторагодовалого мальчика отвлеклись лишь на минутку, но их чадо за это время успело схватить очищающее средство и попробовать его. Малыш разрыдался, ему было плохо. Перепуганные родители тут же собрались, схватили ребёнка на руки и направились в ближайшую клинику.

– У ребенка уже были сипы – любое промедление или неверные действия могли закончиться трагедией, – рассказал на своей странице в соцсетях ректор ПИМУ Николай Карякин. – Команда реанимации Института педиатрии Университетской клиники ПИМУ оказала экстренную медицинскую помощь, стабилизировала состояние малыша.

Как только специалисты убедились в том, что у мальчика нет внутреннего кровотечения, то ребёнка смогли госпитализировать в детскую городскую клиническую больницу №1. Маленького пациента в удовлетворительном состоянии доставили туда на скорой помощи. В результате мальчик был спасён.

– Надеюсь, что это прочитают производители бытовой химии. Если вы сделаете крышку такой, чтобы ребенок не смог ее открыть, то вы поможете избежать огромного количества ситуаций, подобной той, что произошла, – написал Николай Карякин.

Мужчина также выразил благодарность врачам и медсестрам, отметив их высокий уровень профессионализма. А всем родителям Николай Карякин дал совет: бытовую химию надо хранить в таком месте, куда ребёнок не дотянется, а это значит, точно не под ванной, не на полу или в шкафчике.

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