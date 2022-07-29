Теплая и сухая погода ожидается в Нижнем Новгороде 30-31 июля

Погода будет облачная с прояснениями. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Предстоящие выходные порадуют нижегородцев теплой погодой. Также не ожидается никаких осадков, а это значит, что гулять и проводить время на свежем воздухе будет очень комфортно.

По данным портала Яндекс.Погода, в пятницу, 29 июля, с утра до ночи в городе будут идти ливни. Днем температура воздуха составит +21..+23 градуса, а к вечеру посвежеет до +19 градусов. Ветер ожидается слабый, он едва ли достигнет 2 метров в секунду.

Утром в субботу, 30 июля, будет малооблачно, а воздух прогреется от +16 до +22 градусов. В целом, на улице будет тепло. Днем на небе появятся облака и время от времени солнце будет за ними скрываться, столбики термометров достигнут +23 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, отдельные его порывы будут достигать 3,4 метра в секунду.

Воскресенье, 31 июля, тоже выдастся теплым. В первую половину дня ожидается облачная с прояснениями погода, а во второй половине дня будет малооблачно. С утра температура воздуха поднимется от +16 до +20 градусов, а уже днем поднимется до +23 градусов. В ночное время столбики термометров покажут до +16 градусов. Влажность воздуха составит 51-90%, а атмосферное давление – 751-752 миллиметра ртутного столба.

Напомним, «Комсомолка» выяснила, какую погоду ждать нижегородцам в последний месяц лета.

– Август теплее предполагается. Первая часть месяца чаще всего поддерживает эстафету июльскую, поэтому сохранится такой летний режим, – рассказала пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Среднемесячная температура воздуха по Нижегородской области в августе обычно колеблется от +16 до +18 градусов, но в этом году будет на один градус выше.

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